Falleció dormido: Famoso galán de TV sufre trágica muerte en hospital; tenía enfermedad incurable

Ciudad de México.- Un famoso galán de televisión pierde la vida y el espectáculo se viste de luto. Se trata del actor James Darren, quien fue un ídolo adolescente y también un cantante de pop con una extensa carrera en la pantalla chica y el cine. El artista falleció este lunes 2 de septiembre a los 88 años de edad. De acuerdo con informes de su hijo, el histrión murió en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California mientras dormía. Tenía una enfermedad que resultó incurable por su condición.

Darren nació en Filadelfia y estudio en Nueva York. Su carrera artística arrancó en 1956, sin embargo, fue en la película Gidget que alcanzó fama internacional y se volvió todo un rompecorazones adolescente. En este filme de 1959, el actor dio vida a 'Moondoggie', un surfista que conquista a la protagonista y ambos protagonizan una increíble historia de amor. Luego de la primera película de Gidget, también hizo Gidget Goes Hawaiian en 1961 y Gidget Goes to Rome en 1963.

El famoso actor y cantante también destacó en la televisión en programas como The Time Tunnel, el drama policial T.J. Hooker junto al reconocido actor William Shatner y la popular serie Star Trek: Deep Space Nine. También dirigió episodios de melodramas juveniles como Beverly Hills, 90210 y Melrose Place. Uno de sus últimos trabajos fue en el filme Lucky en el 2017. Como cantante de pop adolescente, alcanzó el éxito con sencillos como Goodbye Cruel World en 1961.

El actor se casó con su primera esposa Gloria Terlitsky en 1953, con quien tuvo a su hijo mayor, el periodista y comentador de televisión Jim Moret. Tras divorciarse en 1958, dos años después se casó con Evy Norlund, con quien tuvo a dos hijos más. De acuerdo con informes de su hijo Jim, el actor murió mientras dormía en un hospital de Los Ángeles. Darren había sido diagnosticado recientemente con un problema en el corazón.

El actor habría ingresado para ser sometido a un reemplazo de su válvula aórtica, sin embargo, doctores determinaron que estaba muy frágil y débil para ser operado. Aunque fue enviado a casa por su condición, el histrión tuvo que regresar al hospital al agravarse su salud. "Siempre pensé que se recuperaría", dijo Moret. "porque él siempre estuvo tranquilo. Siempre fue muy tranquilo". Al actor le sobreviven su viuda Evy, sus tres hijos y cinco nietos más.

Fuente: Tribuna