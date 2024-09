Los asesinaron: Galán de Televisa llega de luto a 'Hoy' y se ahoga en llanto con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de novelas, que trabaja para Televisa desde hace décadas, entristeció a todo el público del programa Hoy debido a que este martes 3 de septiembre reapareció en el matutino ahogado en llanto tras recordar la pérdida que enfrentó hace algunos años. Resulta que el famoso actor sufrió el asesinato de dos hermanos en el pasado, dolor que hasta la fecha lo sigue atormentando.

Se trata del también cantante mexicano Pablo Montero, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1995 cuando actuó en el melodrama Lazos de amor y después se unió a otras exitosas novelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Mujeres engañadas, Entre el amor y el odio, Duelo de pasiones, Fuego en la sangre, Qué bonito amor y Soltero con hijas, donde ha sido galán y villano.

Al igual que otros artistas, Pablo no ha estado exento de las tragedias a nivel personal y hace algunos años sufrió dos dolorosas muertes que lo marcaron para siempre. En 2015 el cantante sufrió la muerte de su hermano, Javier Hernández, quien era un reconocido maquillista y quien fue asesinado a puñaladas en Torreón. Mientras que 3 años antes Pablo ya había enfrentado la partida de su hermano Oliver, mismo que fue víctima de homicidio en una carretera de Coahuila.

Ambos hermanos de Pablo Montero fueron asesinados

Este martes, Montero apareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que recordó estas difíciles pérdidas familiares y aseguró que cualquier proyecto que realice en la actualidad va dedicado a sus hermanos. "Es difícil cuando tienes situaciones personales fuertes como las que me han pasado, como pérdidas y cuestiones mías, como errores que he tenido", mencionó el intérprete al revelar cómo se ha levantado de los momentos duros.

Con la voz entrecortada, así se pronunció Montero al asesinato de sus dos consanguíneos y admitió que tuvo que buscar ayuda profesional para salir de este bache: "Este concierto es dedicado a mis hermanos, a Oliver que estuviera muy orgulloso de lo que está pasando, fueron pérdidas muy fuertes por la manera en que partieron, ha sido una lucha y un trabajo psicológico y emocional de muchos años, yo estuve en terapia".

Y Pablo ya no pudo contener el llanto cuando habló del ejemplo que quiere dar a sus hijas y del apoyo que le ha dado su madre en momentos complicados: "Cuando tengo algún problema emocional, pues hemos llorado juntos, me ha ayudado a salir adelante con consejos, con fuerzas", dijo llorando. Finalmente, el intérprete aseguró que no se dará por vencido pese a todos los obstáculos: "Yo tengo un compromiso conmigo y con Dios, ha sido muy difícil", expresó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy