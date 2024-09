Mamá de Gala Montes acude a autoridades para ratificar denuncia contra Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos será todo menos sencilla. No sólo tendrá que enfrentarse a los intensos cuestionamientos por parte de los medios de comunicación, tal como lo han hecho quienes fueron sus aliados del cuarto 'Tierra'. También tendrá se encontrará con algunas denuncias en su contra, por ejemplo, la que interpuso la señora Crista Montes, mamá de Gala.

En un encuentro con reporteros, la mujer confesó que había acudido ante las autoridades mexicanas para ratificar el proceso legal que inició en perjuicio del influencer. Según explicó, el argumento sería las falsas acusaciones que el regiomontano ha hecho durante su estancia en el reality show. En específico, apuntó a aquella en la que fue señalada de haber llevado a su hija a un antro, cuando aún era menor de edad.

Crista Montes aclaró que el lugar no era un antro, tal como lo había asegurado el youtuber, sino un restaurante familiar. En nuevas declaraciones mencionó que esta mentira perjudicaba su imagen como mamá, al mismo tiempo que era empleado como herramienta de humillación contra Gala. Si bien reconoció que la joven actriz tiene el carácter y habilidades necesarias para defenderse por sí misma, ella desea poner "su granito de arena" para ponerle un alto al influencer marcado por actitudes violentas.

Este no sería el único problema legal que acecha a Adrián Marcelo, pues otras personalidades han amenazado con tomar represalias por distintos motivos. Una de ellas es Brenda Bezares, quien publicó un video en el que asegura que cuenta con las pruebas suficientes para recurrir a la justicia. Expuso que el equipo del tiktoker ha enviado mensajes amenazantes, por lo cual pidió que entren en cordura y que no pierdan de vista que se trata de un juego que se juega dentro de la casa y no involucra a las personas que están afuera.

Por otra parte, el equipo de Briggitte Bozzo acusó al fandom del influencer de difundir fotos íntimas de la venezolana a través de las cuentas del líder de Team 'Tierra'. "Esto es un acto que tiene repercusiones legales", se lee en el documento publicado en redes sociales.

