"Mariela lo ridiculiza": Ingrid Wagner descarga FUERTE comentario sobre relación de Castro

Ciudad de México.- La vida amorosa de Cristian Castro ha dejado a más de uno con la boca abierta ante la sorpresa de una inesperada reconciliación con Mariela Sánchez, de quien se filtraron mensajes de voz en los que se le escucha ofender al cantante, a sus fans y a Verónica Castro. La prensa acudió a Ingrid Wagner, exnovia del artista, quien lo apoyó durante los momentos más difíciles y controversiales de esta polémica. Sobre el tema, Wagner evitó opinar sobre si Cristian hizo lo correcto o no al haber perdonado a Sánchez, por el contrario, su comentario se enfocó en la ruptura de confianza.

La abogada y artista plástica originaria de Tucumán, Argentina, mencionó sobre lo difícil que será reconstruir la relación que se fracturó entre Mariela y Verónica Castro. Confirmó que la conductora la tenía en gran estima, sin embargo, ésta se vio lastimada debido a los insultos hacia el 'Gallito Feliz'. Por este percance, la actual prometida del intérprete de Azul tendrá que hacer esfuerzos descomunales para volver a ganarse el aprecio y aceptación de su futura suegra.

Mariela considera que lo más difícil para Mariela será resarcir la confianza con Verónica Castro

Adelantó que será una tarea compleja y que, de cualquier modo, los recuerdos dolorosos y los errores no se podrán borrar. No obstante, instó a Sánchez a ser perseverante y a tener paciencia en el recorrido. También reconoció que todas las partes involucradas tienen que estar dispuestas a perdonar para que la herida pueda sanar.

En las últimas semanas, el público ha sido duro con las críticas hacia Castro. Consideran que es un hombre al que le hace falta madurar y que se permite estar en relaciones tóxicas debido a los vacíos emocionales que tiene. Por su parte, Wagner expresó molestia por este punto de vista y defendió a quien fue su novio en el pasado. Según dijo, el famoso no padece de ninguna carencia y cree que le están faltando al respeto al emitir dichas posturas.

Me molesta cuando dicen que es por carencia, porque no... Eso creo que es una falta de respeto, que digan así, porque no le veo ninguna carencia, porque tampoco está por necesidad".