"Me gusta más Carin": Pepe Aguilar lo compara con su yerno Christian Nodal

Ciudad de México.- Pepe Aguilar estrenó material musical y para promocionarlo ha acudido a distintos programas en los que, además de hablar del álbum titulado Que llueve tequila, ha sido cuestionado sobre temas personales. Uno de ellos es sobre la relación que lleva con su yerno Christian Nodal. Si bien ha dicho que se ha sabido ganar su cariño, eso no se extiende al ámbito artístico, pues el cantante contó que prefiere el trabajo de Carin León.

Carin León y Christian Nodal son 'enemigos' en el terreno musical, pues al componer material del mismo género, a menudo se disputan el éxito. La presentadora de La Mega cuestionó al padre de Ángela Aguilar sobre sus gustos. Si bien la situación parecía un poco difícil de resolver, Pepe demostró no tener ninguna dificultad para responder con total sinceridad. Sin pensarlo demasiado, respondió que se inclinaba por las canciones de León.

Pepe Aguilar en entrevista con 'La Mega'

La rapidez con la que contestó da a entender que es un tema del que ya ha reflexionado con antelación. Poco después, el intérprete de Por Mujeres Como Tú confirmó esta hipótesis. Según dijo, el sonorense está enterado del favoritismo de su suegro. Ante esta desventaja, le ha preguntado a Aguilar qué le hace falta para ganarse todo su apoyo y superar a Carin.

Carin León… ¡por mucho! Y mira, me cae bien Christian, y se lo he dicho, se lo he dicho 20 veces y Christian: '¡Ay, Pepe! ¿Cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí?'".