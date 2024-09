Nicola Porcella tiene fuerte pelea con Gomita en 'Hoy'; la destroza por su amor a Agustín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aprovechando el tenerla de frente, Nicola Porcella se fue en contra de Gomita directamente, pues mientras que estuvo de invitada en el programa Hoy este le criticó una actitud en específico, lo que desencadenó en que ambos tuvieran una fuerte pelea en vivo del matutino, ya que ella no tuvo reparos al momento de contestar a sus ataques. El originario de Perú la destrozó por haber reafirmado su amor a Agustín Fernández.

Araceli Ordaz es la habitante del cuarto 'Tierra' que ha dejado un poco confundidos a los millones de espectadores de La Casa de los Famosos México, pues, aunque ella siempre apoyó las agresiones verbales y burlas de todo su equipo en contra de los integrantes del cuarto 'Mar', de vez en cuando lograba que empatizaran con ella por su aparente sufrimiento real por el amor del argentino, que siempre la dejó de lado por Gala Montes.

La reconocida expresentadora de Sabadazo en varias ocasiones lloró devastada con Ricardo Peralta o antes las cámaras del reality show de Televisa, declarando que estaba sufriendo por Agustín ya que sí le gustaba sinceramente. Incluso ahora, que ya se encuentra fuera del programa y fue de invitada al matutino de la empresa San Ángel, reafirmó que se enamoró "del más guapo de la casa", y que desgraciadamente falló en sus intentos de conquista.

Visiblemente molesto con la situación, el exparticipante de Guerreros 2020, le señaló a la influencer que "No es posible enamorarse de alguien en tan poco tiempo", y que realmente entre ellos no hubo nada y ella no tenía porque decir que él la dejó o rompió el corazón cuando en realidad jamás dio pie a que se creyera que había algo entre ambos. Por su parte, la expayasita de Se Vale, defendió su postura, afirmando que Agustín era "muy coqueto" con ella, lo que la hizo sentir que tenía oportunidad.

Ante esto, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy volvió a recalcar que no era correcta su postura en esta situación, a lo que Gomita afirmó que era un "grosero", tras lo que se metieron algunos de los presentes, como Sebastián Reséndiz, que le dijo a Nicola que dejara de tratar de poner a su amigo como una blanca paloma cuando él sí hizo cosas para confundirla, tras lo que Martha Figueroa mejor cambió el tema a otra de las polémicas de Araceli.

Fuente: Tribuna del Yaqui