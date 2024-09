"No soy licenciada": Gomita admite falsos méritos académicos; así se justificó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gomita dio inicio este martes a los desfiles por los programas de espectáculos encargados de cuestionarla sobre su experiencia dentro de La Casa de los Famosos. Hasta el momento la hemos visto hacerles frente a las incómodas preguntas de los conductores de Hoy y de Todo para la Mujer. En éste último, abordaron uno de los momentos más polémicos de su participación, en el que desprestigió a Gala Montes por no contar con estudios universitarios, al mismo tiempo que presumía de haber concluido la licenciatura en Comunicación.

Como existe prueba de todo en Internet, los usuarios en redes sociales recuperaron una vieja entrevista en la que reconocía entre lágrimas que sólo había llegado a la secundaria. Asimismo, su padre confirmó esta versión. Los periodistas no quisieron quedarse con la duda y por ello interrogaron a Gomita sobre este tema para que pudiera aclarar la confusión. Al verse acorralada sin escapatoria no tuvo de otra más que aceptar que había mentido y que el supuesto título era falso, sin embargo, también aprovechó la ocasión para justificarse.

Gomita culpó a su padre de truncar su vida académica

"Tu papá dijo: 'Mi hija no tiene la secundaria terminada y ella diciendo que es licenciada en Comunicación'", le contó uno de los conductores. Ante ello, Gomita le dio la razón y explicó: "Él no miente. Él me sacó de la escuela para ponerme a trabajar". Después argumentó que su comentario en LCDLF había sido bajo un tono sarcástico, por lo que esperaba que el público fuera inteligente y no lo tomara de forma literal.

Dijo que ella ha sido muy transparente durante su trayectoria, por lo que todos saben cuáles son sus raíces y cuál ha sido su recorrido. "Vengo de Neza, he platicado mi historia, he trabajado desde muy chica", por ende, asumió que la audiencia entendería que estaba bromeando cuando se atribuyó un logro irreal.

No soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y creo que cuando lo dije, lo digo en una forma muy burlona: '¿Cómo me estoy peleando con una persona que no tiene papeles?'".

"La gente sabe de dónde vengo, yo no puedo mentir", añadió. Finalmente, se notó un poco decepcionada de que su padre dijera con tanto orgullo que no contaba con una carrera terminada. Recordemos que esta declaración causó malestar en los espectadores, pues le reprocharon que intentara sobajar a Gala Montes por la falta de méritos académicos.