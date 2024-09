¡Robamaridos! Exsuegra de Gabriel Soto hunde a Irina Baeva y ella escapa de México con otro hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta doña Rosalba Ortiz, la popular y polémica madre de Geraldine Bazán, se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que en una reciente entrevista volvió a exponer a Irina Baeva como 'robamaridos', pues sigue afirmando que la estrella rusa fue la causante de la separación de su hija y Gabriel Soto. Mientras Rosalba hacía estas declaraciones, la actriz rubia escapó de México acompañada de un hombre, que se ha vuelto su inseparable en las últimas semanas.

Ortiz apareció recientemente en el programa La Mesa Caliente de Telemundo y así reaccionó al enterarse que Irina está tomando terapia para sobrellevar su separación de Soto. "Imagínense si ella va a terapia porque terminaron con su romance. Imagínense mi hija cuando terminaron con su hogar, con su familia. Ella estaba más revolucionada de lo que sucedió. Mi hija es una persona de inteligencia emocional que ya lo ha superado".

Además de tachar a la rusa de ser una rompe hogares, Rosalba también le echó en cara a Baeva que ella nunca tuvo el título de esposa de Gabriel, pues nunca se casaron de forma legal y solo habrían tenido una boda espiritual: "Acuérdense, señoras, que los hombres son muy mentirosos. Te dicen: 'no, vivimos en un cuarto separado, no, ya no estamos, ya solo un papel', pero un papel que ahorita ella le hizo falta para ser la señora", recalcó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre quién de los dos, Gabriel o Irina, fue el culpable de la separación entre el galán y Geraldine, doña Rosalba comentó: "¡Para qué me haces hablar!... Los dos, los dos… Sí, es una responsabilidad". Asimismo, la abogada afirmó que Irina salió de su país natal en busca de encontrar a alguien que le solucionara la vida en temas económicos y la comparó con la malvada y ambiciosa Rubí.

Ella cruzó para venir a buscar otro futuro para ella. Y luego vio a Rubí, pues ya sabe que era muy fácil, ¿no?... Así aprenden muchas mujeres, de las telenovelas".

Finalmente, Ortiz aseguró que ella aprobará cualquier relación que tenga Gabriel de ahora en adelante: "La relación que tenga con cualquier señora a partir de este momento, como no hizo daño antes, ni hizo daño a la familia, puede ser, así que niñas tienen mi bendición como exsuegra". Sin embargo, aclaró que no desea que su hija regrese con el galán de Televisa: "No, no, que no regrese… No, no, porque ya mi hija ya sabe de qué cuero salen más correas, no… y de qué pie cojea".

Cabe resaltar que mientras doña Rosalba hacía estas fuertes declaraciones en contra de Baeva, la actriz se encontraba emprendiendo un nuevo viaje en compañía de una persona muy especial. Mediante sus historias de Instagram, la ex de Gabriel Soto compartió que tras finalizar el musical Aventurera, decidió darse una escapada a Los Ángeles en compañía de Víctor Khun, quien además de ser su agente de relaciones públicas, también es su mejor amigo.

