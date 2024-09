¿Será Britney Spears en película biográfica? Emma Roberts aborda rumores

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Emma Roberts cerró las especulaciones de que interpretará a Britney Spears en una próxima película biográfica sobre la icónica estrella del pop. A pesar de que la actriz de 33 años es una gran admiradora de Spears, Roberts dejó claro en una reciente entrevista con Cosmopolitan que, por ahora, estos rumores no son más que simples deseos.

Esos rumores comenzaron a circular después de que Felicia Culotta, exasistente de Britney, sugiriera que Roberts sería la candidata ideal para interpretar a la cantante de Toxic. Al respecto, Roberts comentó: "Amo a su asistente. Quiero decir, es mi verdadero sueño interpretar a Spears. Es solo un rumor, pero espero que tal vez se haga realidad". Roberts también recordó cómo, de joven, se encerraba en su habitación para memorizar cada palabra del álbum In the Zone de Spears.

Como una millennial que creció en los años 90, Emma Roberts vivió de cerca el ascenso a la fama de Spears. Desde el lanzamiento de ...Baby One More Time hasta Circus, Roberts fue testigo del meteórico éxito de Spears, y ahora está emocionada de trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico junto al productor de Wicked, Marc Platt.

Si bien aún se sabe poco sobre la película biográfica, Britney avivó el entusiasmo al acudir a X (anteriormente Twitter) el pasado 1 de agosto para expresar su emoción por trabajar con Platt, afirmando que él ha producido muchas de sus películas favoritas.

Lo cierto es que los fans de Britney están ansiosos por ver este nuevo proyecto en la gran pantalla. Uno de ellos escribió en X: "Estoy sentado. Los empleados del teatro están asustados y me piden que me vaya porque 'Todavía no se ha estrenado', pero simplemente estoy demasiado emocionado", reflejando la anticipación de la audiencia.

Emma Roberts aborda rumores sobre ser Britney Spears en película biográfica. Foto: Internet

La vida de Britney Spears ha sido marcada por importantes desafíos, especialmente durante la tutela de 13 años que enfrentó. Sus memorias, The Woman in Me, que detallan estas experiencias, serán una fuente clave para el desarrollo de la película.

Aunque la idea de ver a Emma Roberts interpretando a Britney sigue siendo solo un rumor, la actriz expresó que tener esa oportunidad sería un sueño hecho realidad. En su entrevista, también reveló cómo incorpora su amor por la música de Spears en su vida diaria, cantándole canciones de Britney a su hijo durante el baño: "¡Oh, sí! Quiero decir, le canto Britney a mi hijo en el baño todo el tiempo. Siempre digo: 'Dios, debe pensar que soy tan rara'. Eso es algo de crianza millennial", bromeó.

Por ahora, los seguidores de Emma Roberts y Britney Spears deberán esperar para ver si este sueño compartido se convierte en realidad.

Fuente: Tribuna