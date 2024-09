Tragedia en Televisa: Muere querido integrante de los Derbez y Alessandra Rosaldo se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con lágrimas en los ojos, Alessandra Rosaldo revela que sufrió la muerte de un querido integrante de la familia Derbez. La actriz, conductora y cantante confesó en entrevista con Yordi Rosado que perdió un bebé junto a su esposo Eugenio Derbez poco después de haberse casado. Como se recordará, Alessandra y el comediante de Televisa se reencontraron en 2005 en un episodio de Vecinos y apenas un año después comenzó su romance. Luego de 6 años juntos, se casaron en el 2012.

La desgarradora revelación de la integrante de Sentidos Opuestos sucedió en entrevista con el conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube. Luego de revelar que el actor de La Familia P. Luche y XHDRBZ le propuso matrimonio después de terminar con él por su rechazo a formalizar su noviazgo después de 6 años, Alessandra expresó que su deseo más grande era formar una familia a su lado, sin importarle que el comediante ya tenía 3 hijos de tres mujeres diferentes.

"(Le dije) '¿Es en serio? Pero... vamos a formar una familia?' Y nada más me dijo: 'Sí, vengo con todo y por todo'", contó. Y es que ambos le darían la bienvenida a su única juntos, Aitana Derbez, el cual Alessandra califica como uno de los mejores momentos de su vida. "Sin duda fue uno de los tres momentos más felices de mi vida, obviamente el nacimiento de Aitana fue un momento hermosísimo, mágico como lo vivimos y todo y haber logrado un parto natural y haberlo vivido los tres", contó.

Eugenio Derbez, Aitana y Alessandra

Y señaló que antes de que se concretara el nacimiento de su hija, primero tuvieron que vivir la dolorosa pérdida de un bebé: "Primero perdimos a un bebé", reveló con la voz entrecortada, asegurando que pensaba que ser mamá ya no iba a poder estar en sus planes, sin embargo, el destino la sorprendió. "Después yo pensé que ya no se iba a lograr, pensé que esa había sido mi oportunidad y que ya no lo íbamos a poder lograr y de repente me hago la prueba y estoy embarazada. Nunca se me va a olvidar".

"Mi hermana me decía que me hiciera la prueba y yo le decía: 'No estoy embarazada, acabamos de perder un bebé, obviamente mi cuerpo se está reajustando'. hasta que ella me llevó la prueba y casi casi me sentó y sale positiva", señaló del momento en el que se enteró que ella y Eugenio esperaban a Aitana poco después de su pérdida. "Fue un momento de Dios porque acabábamos de perder a un bebé y había sido muy fuerte. Yo estaba derrotada pensando 'ese fue mi chance'. Esos tres momentos han sido los mejores".

Finalmente, dos años después le dieron la bienvenida a su hija Aitana, a quien concibieron de forma natural, pese a que la actriz señaló que le preocupaba su edad. "Cuando nos casamos yo tenía 40, a punto de cumplir 41 y me embaracé a los 42. Todo además se nos concedió y se nos dio como lo había soñado. Yo no quería someterme a ningún tratamiento hormonal. Mi ginecólogo me había dicho 'estás pero en el último momento, si no es ahora olvídalo'".

Por otro lado, confesó que en un inicio sí tuvieron algunas dificultades pero eventualmente, todo sucedió como lo querían. "Entonces de que me dejé de cuidar a que me embaracé pasaron varios meses, yo pensé que iba a ser mucho más rápido, sin embargo, Dios nos concedió que fuera concebido natural, yo no quería someterme a ningún tratamiento. Fue una decisión mía, personal". La presentadora aseguró que enterarse que esperaban a Aitana fue un momento maravilloso y afirmó que ella siempre quiso una niña.

"Yo la esperé durante tanto tiempo que yo sabía que era niña y el día que nos dijeron yo por mi edad tuve que hacerme unos estudios no de una embarazada normal o más joven (...) estábamos en el consultorio y cuando el doctor voltea y nos dice '¿quieren saber que es?' yo volteo y le dije: 'es una hermosa niña' y me dice: 'efectivamente, es una hermosa niña'", recordó, para finalmente dedicarle unas hermosas palabras a Aitana, quien ya tiene 10 años.

Es el honor más grande de mi vida ser su mamá, es un privilegio, es el regalo más grande que he recibido en toda mi vida".

Fuente: Tribuna