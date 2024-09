Tras traición de Ingrid Coronado, Claudia Lizaldi la hunde con inesperada noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de revelar la traición de Ingrid Coronado, al presuntamente robarle la pareja, ahora la querida presentadora, Claudia Lizaldi, se encuentra más que feliz, renovada y ya dejó atrás los rencores, hundiendo a la conductora de Sale el Sol durante su más reciente entrevista para Venga la Alegría, en la que acaba de compartir una inesperada noticia sobre su recién estrenado romance con Pedro Moctezuma.

La expresentadora del programa Hoy reencontró el amor luego de su sufrida ruptura con Germán Bricio, a quien en su momento señaló de presunta infidelidad con Coronado, y a la postre desmintió. Meses después de protagonizar dicha polémica, Lizaldi ha decidido gritar a los cuatro vientos que nuevamente está enamorada, ni más ni menos que de Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, hija de la tan polémica rockera mexicana, Alejandra Guzmán.

Sobre cómo surgió este romance con el hermano de Pablo Moctezuma, Claudia contó: "Me empezó a escribir Pedro, pero para el tema de chamba. Y ya cuando nos vimos fue: '¡no manches!, tú y yo tenemos que hacer algo juntos'. Empezó la sociedad y, o sea, me voy rápido a decir que muy buenos amigos, eso sí". Tras esto, la presentadora de MasterChef Celebrity declaró que ellos jamás pensaron que terminarían juntos por la manera en que se conocieron: "Pedro me conoce muy bien a mí, de hecho, nos reíamos y decíamos: 'tú y yo nunca vamos a poder ser pareja, somos muy parecidos, te conozco perfecto’… Y mira cómo es la vida, terminamos siendo pareja y estamos supercontentos".

La artista de 46 años relató en entrevista para el programa matutino de TV Azteca que, además de unirse a Pedro en el terreno profesional, estuvieron por muchos años en contacto por una razón muy particular, que era que eran amigos por sus respectivas exparejas: "Aquí lo muy curioso es que Pedro es muy amigo de mi exmarido. Yo conocí a Pedro hace 15 años en una cena con la exesposa de Pedro y mi exesposo. Y Pedro ha venido a sumar todavía más a la buena relación que tenemos".

Cuando empezamos a salir y estaba en Tulum, invitó a desayunar a mi exesposo con su novia, para platicar con ellos, no por pedirles permiso, pero si estábamos empezando una relación ya más de pareja", agregó.

Antes de culminar la entrevista con el programa producido por Maru Silva, Claudia subrayó que por ahora lo único que desea es disfrutar de esta relación y vivirla sin temor por lo que pueda pasar en un futuro, destacando que pese a los medios que ha sentido por muchas situaciones en su vida, ahora solo piensa en la parte positiva: "No le doy mucho crédito al miedo, porque al final del día todos nos vamos a morir.

De repente está la parte de este miedo de volver a amar o volver a compartir que estás amando, porque ¿qué van a decir? Lo que sí yo no quería era pasar por un proceso de 'me enamoré, y esta es la persona, y me muero por él, y ahora sí, ahora sí'. Y lo que me pasó con Pedro es que no nos enamoramos de principio, construimos una relación de amistad", remató.

Fuente: Tribuna del Yaqui