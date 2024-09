"Van a salir golpeados": Equipo de Adrián Marcelo amenaza a Brenda Bezares y así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Adrián Marcelo podrá recibir denuncias de todos los familiares del team 'Mar', pues tras la demanda de Crista Montes, que hizo llamado a la madre de Briggitte Bozzo a que siguiera su ejemplo, ahora, Brenda Bezares, ha decidido exponer las amenazas del equipo de trabajo del regiomontano en contra de su familia, respondiendo contundentemente que legalmente "van a salir golpeados" si siguen ese camino, pues no permitirá ultrajos a sus seres queridos.

Ya es definitivo que todo lo de La Casa de los Famosos México se ha salido de control, más que nada a causa de los fans, del equipo y del propio Adrián, pues sus seguidores se han dedicado a amenazar a los familiares del team 'Mar' que han alzado la voz públicamente para quejarse de la violencia verbal y mental que ha ejercido sobre estos, como Arath de la Torre y Gala Montes. Mientras que su equipo se ha encargado de irse directamente de atacar a la familia Brenda desde que Marcelo acusó de traición a su esposo.

Esto pues después de que Mario Bezares se colocara frente a él en los posicionamientos de la eliminación del pasado domingo 1 de septiembre, Adrián dijo en su team 'Tierra' que iba a sacar muchas verdades sobre el presentador, aunque eso signifique perder la amistad con los hijos de este, el respeto de Brenda y el cariño entre ambas familias. Por este motivo es que a través de varios videos en Instagram, la señora Bezares ha decidido enviar un contundente mensaje en contra de Adrián, en el que declara que en su familia no hay secretos.

Cualquier cosa que vayas a decir, según tú para perjudicar no nos importa. Porque aquí hay leyes y está la ley de difamación. Espero que no cometas el error y que entres en cordura, ojalá el amor de tus padres, de tu esposa, de tus hermanos y lo que alguna vez nos conocimos y nos tratamos bien valga la pena como para no dejarte guiar y no perder la cabeza por la competitividad, por un premio o por una casa, no vale la pena", expresó.

En cuanto a las amenazas que ha recibido directamente del equipo que maneja todo sobre el presentador de Multimedios, declaró que ella también sabe jugar sucio como ellos, pero no lo quiere hacer, pues ella para empezar solo apoya a su esposo, que es quién está jugando y ellos son los que se han metido con cosas más allá de esto: "Si piensan que yo no tengo las armas para defenderme, lamento decirles que van a salir golpeados".

Tras esto, la esposa del expresentador de TV Azteca declaró que ella ya se ha enfrentado al mismo Gobierno cuando querían inculpar a su esposo de la muerte de Paco Stanley, por lo que no van a lograr desbalancearla, ni tampoco hacer que pierda la cabeza, porque ya tiene piel dura: "Equipo de Adrián Marcelo no les tengo miedo, no me importa lo que me digan porque tengo la piel curada, no se enganchen, es un juego y están jugando sucio. Volvamos a la cordura; yo tengo pruebas de las amenazas del equipo de Adrián Marcelo".

Finalmente, Brenda pidió a la familia de Adrián que reflexionen mejor lo que están haciendo, porque están comenzando un juego sucio por fuera que no va, ya que dentro de la casa es donde se deben de mover los hilos y jugar, decirse sus verdades con respecto a lo que viven ahí, no sacar cosas pasadas y ya aclaradas: "Utilizar este tipo de mensajes para atacar, dañar y poner en contra al público son golpes muy bajos. Me voy a ir a las instancias correctas para que esto se aclare. Les invito vamos a la procuraduría para que ustedes presenten las pruebas necesarias".

Fuente: Tribuna del Yaqui