Victoria Ruffo exigiría millones a Eugenio Derbez para irse 'De Viaje con los Derbez'

Ciudad de México.- Tal parece que el ver a Victoria Ruffo al lado de toda la familia de su exesposo, Eugenio Derbez, podría estar en riesgo y no se lograría, ya que según fuentes cercanas a la actriz de Televisa, esta le exigiría millones de pesos al productor y comediante para aceptar el irse De Viaje con los Derbez. Tras el nacimiento de su primera nieta en común, Tessa, que es hija de José Eduardo Derbez, la expareja limó asperezas por el bien de la recién nacida.

Victoria y Eugenio son el claro ejemplo que el amor todo lo puede, pues tras décadas peleados y sin poder verse ni en pintura, han dejado de lado las rencillas y se perdonaron sinceramente y desde lo más profundo de su corazón, gracias a la primogénita de José Eduardo con Paola Dalay. El nacimiento de la pequeña Tessa González González, fue la ocasión que finalmente junto a las dos celebridades y sus respectivas parejas y familias, dando como resultado una reconciliación y no más peleas como se esperaba, pues todos coincidieron en que no hubo malos comentarios, nadie se atacó y al contrario hasta se abrazaron y conversaron tranquilamente.

Fue tal la cordialidad entre todas las familias que el creador de La Familia P.Luche invitó a la denominada 'Reina de las Lágrimas' a formar parte de la serie de su familia, De Viaje con los Derbez. Ante los rumores que señalan que ella ha aceptado, una presunta fuente cercana a Ruffo habló para TV Notas, para aclarar que ella sabe que el convivir y trabajar juntos es un nivel de cercanía mucho más complicado que el solo verse ocasionalmente por el bien de su nieta, pero que inesperadamente, a la actriz de La Madrastra no le incomoda y sí es verdad que ya planean todo para grabar juntos.

Pero el sí no es garantía de nada, ya que al parecer, la madre del presentador de Miembros Al Aire tiene una lista muy clara de lo que desea para que comiencen a planear toda la logística de grabaciones y una de las primordiales, es por supuesto el dinero y el proceso creativo: "Victoria le dijo a Eugenio que sí aceptaría, pero quiere una cantidad muy alta de dinero. Desea ser la mejor pagada de todos. ¡Incluso que él! Además, ¡quiere tener el primer crédito! Y no está dispuesta a ceder en eso. Lo tiene muy claro".

Sin embargo, la fuente declaró que no fue todo, pues ella desea ser parte del "proceso de edición", que es que ella va a revisar la edición de lo grabado eligiendo que se puede transmitir de ella y que no pues "Desea tener control" y que es "entendible" porque debe cuidar su imagen, agregando que no piensa cambiar de parecer: "Victoria desea saber a qué destino viajarían y cuántos días. Primero le comentaron que sería para la quinta temporada, pero todo lo de las plataformas se maneja con mucho hermetismo"

Ya veremos qué sucede. Ojalá sí se logre. Victoria no estaba del todo convencida, pero por su hijo ha dicho que sí da su brazo a torcer y ojalá se logre. Sería un cañonazo la serie con ella", concluyó la fuente.

