Adela Noriega: Tras retiro de Televisa, confirman amorío secreto de la actriz ¿con expresidente?

Ciudad de México.- Después de haberse desaparecido de las telenovelas y del ojo público hace ya 16 años, revelan una inesperada noticia de Adela Noriega que involucra un romance que habrían mantenido en secreto. ¿La actriz de Televisa tuvo un romance con un expresidente de México? Aunque esto se ha rumorado desde hace años, y hasta se dijo que juntos habrían procreado un hijo, el tórrido amorío no habría sido con él, sino con un galán de los melodramas: Fernando Carrillo.

Adela Noriega y Fernando Carrillo

La famosa protagonista, quien actualmente tiene 54 años de edad pero no se sabe nada de ella y sus últimas fotografías son de hace más de una década, estelarizó telenovelas muy exitosas como Quinceañera, El Privilegio de amar, Amor Real, El Manantial y Fuego en la sangre. Tras hacer su último proyecto en Televisa, la actriz se retiró de la actuación y se han difundido decenas de rumores acerca de su apariencia y su vida actual.

Aunque se ha dicho que se habría sometido a cirugías para cambiar su aspecto físico, que presuntamente fue internada en un manicomio luego de una relación tóxica y que incluso había fallecido a causa de una dura enfermedad, ninguno de estos rumores han sido confirmados. Y ahora, a casi dos décadas de su última aparición, sale a la luz información importante de la actriz, pues un famoso actor que protagonizó un melodrama con ella en 1997, el cual se transmitió por Las Estrellas.

Se trata del actor venezolano Fernando Carrillo, quien en una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante para El Minuto Que Cambió Mi Destino reveló que le entregó un anillo de compromiso a Adela cuando ambos trabajaban en María Isabel, pero ella lo rechazó. "Tan bella Adela, es con la protagonista con quien más química tuve. Es una mujer hermosa, enigmática, misteriosa... una belleza clásica, hermosa de verdad", recordó el histrión de 58 años.

Adela y Fernando Carrillo en 'María Isabel'

Luego, el venezolano contó cómo fue que le pidió casarse con él, pero ella le terminó diciendo que no. "Fuimos a cenar y después le puse la cajita dentro de un ramo de flores. Se lo di, ella lo vio y como que se fue y después regresó, no sé si fue al baño... lo que sé es que regresó y me dijo 'Fer... no, no puedo' y yo como que sentí un alivio... 'órale'", contó. "Pensé, 'Diosito me está diciendo que aún no es tiempo de seriarte'", reveló.

Aunque Carrillo no fue correspondido por la misteriosa actriz mexicana, aseguró que su relación no se acabó ahí. "Seguimos teniendo una linda relación. seguimos viéndonos, saliendo eventualmente... siempre con inmenso cariño, con inmensa admiración y no era le momento. Me dijo en ese momento Dios 'no es el momento'", manifestó. Cabe recordar que el actor no solo tuvo un acercamiento amoroso con Adela, pues también fue relacionado con Thalía cuando trabajaron en Rosalinda y estuvo casado con la actriz, conductora y modelo venezola nacionalizada argentina Catherine Fulop de 1990 a 1994.

El histrión aseguró que tuvo mucha química con Thalía, pero prefirió ser profesional y no poner en riesgo su amistad. "Jamás he tomado la iniciativa yo de aventarme en algo que no sea correcto o profesional, de darles un beso más allá del beso de la novela. Si alguna vez una actriz se ha propasado conmigo pues la dejo y me engancho pero nunca seré yo el que tomará el primer paso a hacer algo más allá de lo profesional", dijo. "Con Thali tuve mucha química en pantalla y hoy por hoy si necesito algo de Thali ella está ahí", finalizó.

Fuente: Tribuna