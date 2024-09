Adrián Marcelo reaparece en conferencia de 'Mar' y le manda recadito a Gala Montes y equipo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fuera nombrado en la conferencia de prensa del 'Team Mar', por haberse convertido en los finalistas, Adrián Marcelo acaba de dejar a más de uno en completo shock en las redes sociales, debido a que tuvo una reaparición sorpresa en su transmisión que ya se ha viralizado, pues en ella le manda fuerte recadito a la reconocida actriz, Gala Montes, y al resto del equipo, como Karime Pindter.

Como finalistas de La Casa de los Famosos México, los cinco integrante del 'Team Mar', y no solo el ganador, se presentaron a una rueda de prensa para diferentes medios de comunicación, como el programa Hoy. Las preguntas elaboradas por los reporteros presentes variaron entre como se sentían de llegar hasta la final, de la familia que conformaron, el tan famoso shippeo de Garime y por supuesto de su "némesis", el "innombrable", Adrián Marcelo.

Dicha situación fue abordada por Rosa María Noguerón, la productora del reality show, declarando que entre ellos todo terminó bien y no hay problema alguno como se alega, destacando que él fue quién quiso salirse del proyecto y no fue expulsado. Pero, mientras que se hablaba de esta situación, en la transmisión en vivo que se hacía en Instagram, el presentador de Multimedios apareció inesperadamente con un mensaje para Gala y el resto del equipo: "Saludos a mis amigos de Mar. Nos vemos pronto".

Como era de esperarse, los fieles fans del equipo han salido a destrozar a la productora del reality show de Televisa, y mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, ha dejado en claro que para él no fue correcto el que Mario Bezares y Rosa María no les dejaran responder nada del tema: "Es una GROSERÍA lo que pasó en la rueda de prensa con el #TeamMar Hablaron de AM y @ronogueron se la pasó suavizando y justificando todo. Luego hacen OTRA pregunta y les preguntan a las niñas cómo se sintieron con AM y entra @mario_bezares a contestar y una vez más suavizar las cosas para AM".

Hasta el momento ni Arath de la Torre y Gala, que fueron los más afectados por el regiomontano a nivel personal, ya que fue a los únicos que confrontó de frente y del resto del 'Team Mar' habló simplemente a sus espaldas, aun no salen a dar declaraciones en sus redes sociales sobre él y lo que vivieron, pues apenas van a entregarles sus celulares para ver lo más que puedan en estas horas. Se espera que en las próximas semanas que se vayan enterando de más cosas hablen al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui