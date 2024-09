Adrián Marcelo rompe el silencio sobre 'LCDLFM' y manda fuerte mensaje de la producción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Mario Bezares se convirtió en el indiscutible ganador de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) y el día de ayer se pudo apreciar una conmovedor reunión de todos los integrantes del programa de telerrealidad, lo cierto es que, en el fondo, hubo un gran ausente, mismo que el público se encargó de hacer presente, al menos en la discusión en redes sociales, ¿sabes de quién se trata?

Adrián Marcelo se posicionó como el gran villano de esta segunda temporada, puesto se le vio hacer comentarios indebidos sobre sus compañeras, tanto de su equipo, como del bando contrario, al grado en el que hizo llorar a Gala Montes en más de una ocasión, lo que provocó una fuga masiva de patrocinadores, debido a que el público ya se mostraba tan descontento que había comenzado a afectar la imagen de diversas empresas el invertir capital en LCDLFM.

Adrián Marcelo habla sobre La Casa de los Famosos México

Créditos: Internet

A una semana de la salida de Adrián Marcelo, mucha gente esperaba verlo en las galas de eliminación y nominación, pero lo cierto es que, luego de que abandonó la mansión, el influencer regiomontano no regresó al programa y solo se le ha visto compartir contenido a través de su canal de YouTube, pero bastante alejado de la dinámica del show. Asimismo, el famoso colega de Poncho De Nigris se ha dedicado a su espectáculo, Los Hermanos de la Leche, el cual ya fue cancelado en Zapopan y en la CDMX.

Bajo este contexto, miles de personas (la mayoría fans de Adrián Marcelo) se encargaron de volver el nombre del famoso tendencia durante la noche del pasado domingo, 29 de septiembre, en un hecho que muchos consideraron como el robo del triunfo de Mario Bezares (puesto aseguran que el regiomontano le robó la atención del público). Por otro lado, un internauta etiqueto al controversial creador de contenido en la gala con el mensaje: “Ahí deberías estar tu pá, Adrián Marcelo”.

El mensaje no pasó por desapercibido para la estrella de Internet, quien no dudó en retuitearlo y responder que, pese a que no se encuentra en la gala, sí está presente, puesto varios de los que ahí se encontraban, estaban pensando en él: “Estoy en la mente de muchos ahí. No te preocupes”, señalando que, pese a que ya no se encontraba en el programa, había dejado una profunda huella en varios de ellos. Y tú, ¿qué piensas sobre la postura del influencer?, ¿crees que aún es relevante para los miembros de la producción de este reality show?

Fuentes: Tribuna