Héctor Martínez pelusea y humilla a Lola Cortés en 'La Academia'': "Tú al teatro musical"

Ciudad de México.- Después de semanas de intensas peleas, Héctor Martínez acaba de dejar mudos a los miles de espectadores de La Academia, debido a que tras tantos dimes y diretes, hace unas horas no tuvo reparo alguno y peluseó la carrera artística de la actriz y cantante, Lola Cortés, por lo que en pleno programa en vivo la humilló sin piedad, al decirle que ella quedaba mejor se iba "al teatro musical", ya que no vende discos como él.

No hay domingo en el que la polémica exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy y Martínez no peleen, dado a la critica tan severa que siempre imparte la actriz, es común que Héctor termine furioso y como director de la casa en la que preparan a los académicos para sus conciertos, este sale en su defensa queriendo poner en su lugar a Cortés, defendiendo a los participantes de este proyecto con sus argumentos.

Y ahora, el pasado domingo 29 de septiembre, en el reality de canto de TV Azteca, mientras que se estaban disputando por quienes serían los finalistas y quien el eliminado, que resultó ser Jessy Arroyo, la pelea resultó ser mucho más fuerte que las pasadas. Lola criticó los duetos que realizaron los alumnos calificándolos de ser un auténtico desastre, mencionando que les faltó mucho para llenar las expectativas que había puesta en ellos.

Como es costumbre con la defensa de Héctor, Cortés quiso pedirle que guardara silencio y habló sobre aceptar la critica para hacer crecer a los integrantes, pero al parecer el director no estaba dispuesto a darle el triunfo a Lola en esta ocasión, pues sin reparos le externo que: "El día que vendas el 10 por ciento de discos que yo he vendido me hablas, mientras, tú al teatro musical", a lo que la exintegrante de Hoy solamente ignoró y se sentó.

Ante esta situación, usuarios en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, se lanzaron en contra de la producción y tomaron bandos, unos apoyando a la actriz y otro al productor musical, declarando que eso era lo único que sabían hacer: "Lola tiene razón... Los duetos fueron un desastre, además de que Héctor no ha vendido ni un disco ya que no es cantante", "Ya no funciona esos pleitos armados por eso vemos La Casa de los Famosos" y "Lo digo y lo vuelvo a repetir este programa es solamente para que esta señora haga pleito".

Fuente: Tribuna del Yaqui