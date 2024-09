¿No soporta a Cecilia Galliano? Angelique Boyer envía recadito a ex de Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 10 años de relación amorosa, Angelique Boyer se confesó sobre lo que la ha mantenido por tantos años con el famoso galán de melodramas, Sebastián Rulli, y porque confía en él. Pero, tras una pregunta sobre la exesposa del actor, Cecilia Galliano, la originaria de Francia ha dejado en claro si siente celos de ella y le envía un contundente recadito sobre la relación que llevan ellos, ¿acaso no la soporta?

Una de las parejas más queridas e importantes del mundo del espectáculo los primeros años de los 2010's, fueron la expresentadora de Sabadazo y Rulli, hasta que en el 2012, estos anunciaron que iban a divorciarse por diferencias irreconciliables. En sus años como esposos, dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común, Santiago Rulli Galliano, que ahora ya es todo un joven y se ha ido de México para estudiar en el extranjero.

Como es de esperarse, el joven Santiago es el motivo por el que el galán de melodramas como Teresa y la presentadora de La Casa de los Famosos México, sigan teniendo una comunicación y relación cercana, para así criar juntos del menor. Es por este motivo que en una rueda de prensa, Boyer fue cuestionada si lo que causa molestia o celos ver que su pareja siga tan unido a su exesposa hoy en día.

Cecilia afirmó que no hay rivalidad entre ella y Angelique. Canal de YouTube de Hoy

Ante esta situación, la actriz de Lo Qué La Vida Me Robó, quiso dejar en claro que ella no tiene absolutamente nada en contra de Cecilia ni en que Rulli esté en contacto con ella, afirmando que por el contrario, le da gusto y es más participe a que estén en paz y armonía por el bien de su hijo: "Soy más partícipe de que las cosas vayan bien, de estar a favor. Me dio mucho gusto el momento que vivieron como familia, fue súper fuerte para todos ellos, pero me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro mucho el apoyo que le está dando a Santi".

Finalmente, declaró que para ella es admirable que Cecilia y Sebastián como padres, hayan podido encontrar la manera de coexistir en la vida del menor de esta manera, siempre respetándose y manteniendo una armonía para que todos estén bien y felices, que es la meta de la vida: "Santi es un tipazo y él y Valentina son el resultado de esa educación que no puedo más que respetar y admirar. Y yo sé que si todas las partes estamos bien, podemos ser felices, y de eso se trata y siempre vamos a estar para sumar y no para restar".

Fuente: Tribuna del Yaqui