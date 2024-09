Se volvió mujer: Tras renunciar a Televisa, actor llega a 'Ventaneando' con triste noticia de cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán y villano de telenovelas, quien semanas atrás hizo oficial su salida de Televisa y que tuvo un fuerte accidente, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa y de sus miles de fans luego de hacer un importante anuncio sobre su salud. Se trata de un famoso actor que años atrás se enfrentó al cáncer y que ahora se encuentra en estudios para descartar que esta enfermedad haya regresado.

Estamos hablando del puertorriqueño-argentino Julián Gil, quien en una entrevista con medios como Ventaneando compartió que días atrás se descubrió un lunar sospechoso, por lo que sus médicos ya están descartando que se trate de cáncer. Como se sabe, el exnovio de Marjorie de Sousa es recordado por participar en exitosas novelas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Por amar sin ley y La herencia.

El guapo actor llevaba 14 años trabajando para la empresa de San Ángel, pues debutó desde el año 2009, sin embargo, este 2024 dio la sorpresa de renunciar y mudarse a la competencia, Telemundo. En esta televisora de habla hispana Julián fue participante del reality La Isla: Desafío Extremo en Turquía, pero renunció debido a que tuvo un accidente en el que acabó sin dientes. Además al regresar a Miami, el actor tuvo un fuerte percance automovilístico.

Julián Gil se enfrentó al cáncer en el pasado

Gil, quien años atrás sorprendió a todos al transformarse en mujer para la obra Divorciémonos mi amor, lamentablemente ahora se está enfrentando a otro difícil panorama en temas de salud, pues hay posibilidades de que el cáncer de piel haya regresado. "", compartió. "Me acaba de salir un nuevo anuncio (un lunar), me hice una biopsia, esto fue hace tres días, creo que los resultados me los dan en 10 días".

Julián explicó que se mantiene muy al pendiente de cualquier cambio en su físico, ya que sus médicos le advirtieron que el cáncer podría volver en cualquier momento: "Creo que va a salir bien, va ser un lunar no tan maligno pero tengo que estar muy pendiente sobre todo la cara, la doctora me dijo, tu cuerpo está minado, en cualquier momento te puede explotar (el cáncer)", dijo el intérprete de 54 años.

Por otra parte, el prometido de Valeria Marín habló de un posible reencuentro con su hijo Matías y admitió que está dispuesto a aceptar cualquier condición que le ponga Marjorie: "Estoy dispuesto a hacer lo que sea y aceptar las condiciones que sean con tal de poder estar en la vida de Mati... El encuentro es inevitable", dijo ante las cámaras de TV Azteca.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes