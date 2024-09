Tiene cáncer: Paulina Mercado estremeció con última voluntad; pidió ser desconectada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de su primer cirugía, Paulina Mercado acaba de presentarse por videollamada una vez más en Sale el Sol para dar una devastadora noticia que la tenía aterrada: tiene cáncer. La presentadora asegura que no piensa rendirse, ni irse para abajo, sin embargo, en su primera operación estremeció con su última voluntad, debido a que antes de entrar a quirófano pidió ser desconectada en caso de no quedar bien tras esta, ¿acaso le dijo lo mismo a Juan Soler esta vez?

El 11 de diciembre del 2023 fue un día sumamente importante para Mercado y toda la familia de Imagen TV, pues Paulina fue sometida a su primera cirugía a causa de que se le detectó un tumor en su cerebro, y aunque señalaron ese era benigno, para evitar complicaciones futuras, tuvieron que extirparlo. A días de la operación se conectó al matutino antes mencionado para confesar que todo había salido bien y ya estaba lista para volver a su hogar y a trabajar lo más rápido posible.

Y aunque todo parecía estarle sonriendo a la presentadora de Sale el Sol, este lunes 30 de septiembre, Mercado se conectó a dicho matutino y le confesó a sus colegas, como Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, que desgraciadamente en unas horas sería operada de nuevo por un tumor cancerígeno en su garganta: "Tengo un tumor en la garganta. Es cáncer y me daba terror decir esa palabra. Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora

Por este motivo es que se ha recordado lo sucedido en diciembre del 2023, cuando Paulina estuvo a punto de ser sometida a su cirugía cerebral. Según lo revelado por Mercado, ella antes de entrar al área de quirófanos le pidió al actor de Televisa, que es su pareja, que si algo salía mal y ella quedaba mal, que la ayudara a irse de este mundo y el actor de La Mexicana y El Güero: "Cuando me llevaban al quirófano, le tomé la mano a Juan y le dije: 'Prométeme que si quedo mal, vas a hacer algo para que yo no esté en este mundo'. Y él me dijo: '¡Te lo prometo!'".

Cabe mencionar que ahora, con su cirugía de garganta, hasta el momento se desconoce si ha dejado estipulada su voluntad en caso de que se presente alguna complicación y no quede bien de dicho procedimiento quirúrgico, sin embargo, se espera que todo salga bien y al salir de este momento tan difícil, la presentadora salga para volver a hablar de sus pensamientos y si hizo o no alguna petición similar a la antes mencionada.

Fuente: Tribuna del Yaqui