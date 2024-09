Tras estar al borde de la muerte, Daniel Bisogno reaparece y arremete contra Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el tan polémico presentador, Daniel Bisogno, estaría mejorando favorablemente de su trasplante de hígado, debido a que a días que se dijera que estaba al borde de la muerte y había muy pocas probabilidades de que pronto pudiera presentar mejoría, ahora, este reapareció en redes sociales, en donde dejó un mensaje para arremeter en contra de Gala Montes y el nuevo apodo que el público le otorgó.

Belleza, elegancia, valentía y sobre todo talento, es la manera en la que miles de los espectadores de La Casa de los Famosos México han descrito a Montes, por su manera de ser y lo que demostró dentro del reality show. Por todo esto y los dos shippeos que tuvo dentro de la casa, es que también se le otorgó el reconocimiento de 'La Novia de México', el cual se usó por un periodista en la década de los 60's para bautizar a Angélica María, portándolo hasta este momento.

Esta situación ha generado una gran controversia en redes sociales, dado a que al ser un título de más de 60 años para la intérprete de Eddy Eddy, su única hija, Angélica Vale, declaró que Montes debería de usar otro apodo ya que salga, pues ese era único e indiscutiblemente de su madre, despertando la ira de los fans de la actriz. Poco después, en TV Notas afirmaron que 'Las Angélicas' prepararían demanda en caso de que Gala lo use, a la par que ellas compartían que registró dicho apodo como parte de su imagen, recibiendo aún más ataques, de los que Vale se trató de defender.

Y ahora, el presentador de Ventaneando, después de tantos días ausente de redes sociales por esta operación y su supuesta recaída de salud, que lo mantendría entre la vida y la muerte, según Kadri Paparazzi, ha vuelto para felicitar a través de X, antes Twitter, para felicitar a su tía Angélica María para su cumpleaños y asegurar que que no hay otra 'Novia de México', siendo tomado como un ataque directo a la actriz de Televisa: "Feliz cumpleaños a la más grande artista, mamá, abuela y tía, una carrera linda y sin escándalos. Entregada a su público siempre. La irrepetible ¡NOVIA DE MÉXICO!".

Por su parte, la actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, apenas lleva unas horas de haber salido de La Casa de los Famosos México, por lo que no tiene conocimiento de todo lo que ha pasado, enterándose en la reciente rueda de prensa del apodo, al que declaró que la honraban por llamarla de esa manera y que esperaba que madre e hija no la fueran a demandar. Hasta el momento no se ha dicho más del tema, pero se espera que en los próximos días se hable al respecto.