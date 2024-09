Tras renuncia a 'VLA' y demanda a TV Azteca, Alana Lliteras se une a 'Hoy'; así lo revela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del escándalo que se generó tras anunciar que renunció a Venga la Alegría: Fin de Semana, y que tuvo que demandar a TV Azteca para librarse de su contrato, la joven presentadora y estrella de realitys, Alana Lliteras, acaba de dejar a sus miles de fans en completo shock, pues acaba de revelar que el programa Hoy es el nuevo proyecto en el que se le verá, pues se unirá a su reality show.

Lliteras en el 2021 fue confirmada como una de las integrantes para conducir la nueva versión de fin de semana del matutino del Ajusco producido por Maru Silva, sin embargo, tras un año de su estreno, la joven decidió emitir su renuncia. Alana confesó en febrero del 2023 que desde noviembre del 2022 presentó su renuncia, pero que los altos mandos no la querían aceptar, por lo que decidió esperar y siguió asistiendo, hasta que se cansó de eso y decidió comenzar a moverse legalmente.

La ganadora de MasterChef Kids, aseguró que hacía dicho video para aclarar su ausencia repentina y porque no se despidió, y denunciar de manera formal, que los altos mandos de la empresa la amenazan: "Empecé a recibir amenazas, evasivas, me trataron de intimidar. Incluso desde noviembre estoy pidiendo una copia de mi contrato, al cual tengo derecho y hasta la fecha no lo tengo". Hasta el momento se desconoce como terminó la situación, pero la joven ya ha estado en proyectos de Telemundo y ahora ha llegado a los foros de Televisa.

La ganadora de Top Chef, reality de Telemundo, esta lunes 30 de septiembre fue confirmada por Galilea Montijo y por Andrea Legarreta en pleno programa en vivo de Hoy, como una de las celebridades que formaran parte de la sexta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. La joven apareció en el foro atravesando una especie de mampara con tela blanca, confesando que estaba nerviosa, pero muy lista para este nuevo reto que la tiene emocionada.

Pero, en esta ocasión no solamente fue Alana quien apareció de esta manera, y no fue la única confirmada, ya que tras ella también revelaron a una influencer de nombre Ivanna, a la reconocida actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, y por último a la cantante e influencer venezolana conocida como 'La Divaza'. Cabe mencionar que como plus, anunciaron que el público el próximo martes 1 de octubre va a votar por cual de estas chicas quieren que baile Pedro Luís João Figueira Álvarez, nombre de 'La Divaza'.

Fuente: Tribuna del Yaqui