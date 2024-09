Briggitte Bozzo se dice no ser feminista y explica por qué no defendió a Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Los conflictos y tensiones en La Casa de los Famosos México 2 alcanzaron nuevos niveles de intensidad, y una de las figuras que quedó en medio de la tormenta es la actriz Briggitte Bozzo. Su reciente comportamiento y declaraciones desataron una oleada de críticas en redes sociales, donde los seguidores del programa la acusan de traicionar a su equipo y de no apoyar a su amiga Gala Montes durante un enfrentamiento crucial con Adrián Marcelo.

La tensión comenzó a escalar cuando Montes acusó a Adrián Marcelo de ser violento y un "potencial feminicida", comentarios que rápidamente polarizaron a los habitantes de la casa y a los televidentes. Aunque muchos esperaban que Briggitte defendiera a su amiga, la joven sorprendió al manifestar que no estaba de acuerdo con las palabras de Gala y que, además, no se consideraba feminista. "No soy feminista porque sí, apoyo muchas cosas de las feministas, pero tampoco apoyo algunas cosas", declaró Briggitte, generando una fuerte reacción entre los seguidores del reality.

Tampoco estoy de acuerdo con lo que muchos hombres hacen porque me subieron un video íntimo he sufrido de maltrato, he sufrido de violación y no solamente física, y ese movimiento te protege. He pasado por muchas cosas íntimas en mi pasado muy feas, por eso no estoy de acuerdo con muchas cosas”.

Y eso no fue todo, pues también dijo: “No estoy de acuerdo con el machismo. No soy feminista porque sí, apoyo muchas cosas de las feministas, pero tampoco apoyo algunas cosas. Son temas que no me gustan ni siquiera tocar porque para no ser radical, entonces evidentemente no son palabras y menos si es un reality donde, lo dijo la jefa, a millones de personas también”, subrayó.

Bozzo, quien anteriormente había sido una de las favoritas del público, fue duramente criticada por no respaldar a Gala, especialmente después de que Montes se había puesto en su defensa en ocasiones anteriores. En las redes sociales, los usuarios expresaron su descontento con contundencia, señalando a Briggitte de preocuparse más por obtener la aprobación masculina que por ser leal a sus amigas.

Sin embargo, el descontento no se limitó solo a sus declaraciones, sino también a su cambio de alianzas dentro de la casa. Tras la salida de Gomita, Briggitte se acercó más al grupo de Sian, Agustín, Ricardo y el mismo Adrián Marcelo, lo que fue visto por muchos como una traición al equipo “Mar”, al cual pertenecía. Además, durante la noche de presupuesto del pasado 3 de septiembre, esta división se hizo más evidente, y las actitudes de Bozzo fueron motivo de críticas feroces en redes sociales.

Comentarios como "Vemos a una mujer que está más preocupada por enseñar su cuerpo y obtener la aprobación masculina que por defender a esa amiga que se buscó problemas por defenderte antes" y "Este domingo debe salir la Brigi, prefiere andar tras los hombres que ser empática con la única persona que la defendió en la casa!" inundaron las plataformas, reflejando de este modo la decepción y el enojo del fandom de “Mar”.

Lo que inicialmente parecía ser una participación destacada para Briggitte Bozzo ha dado un giro dramático, y su imagen pública ha sufrido un golpe significativo. En pocos días, ha pasado de ser una de las concursantes más queridas a ser vista como una traidora por gran parte del público, quienes ahora piden su eliminación del reality.

Este episodio en La Casa de los Famosos México 2 subraya cómo las dinámicas internas y las decisiones personales pueden alterar drásticamente las percepciones públicas, especialmente en un entorno tan expuesto y observado como un reality show. Mientras las semanas avanzan, será interesante ver cómo esta controversia afecta la permanencia de Briggitte en la competencia y si logrará recuperar el apoyo de los espectadores.

Fuente: Tribuna