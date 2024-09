Daniel Bisogno abandona 'Ventaneando' y piden donadores; el conductor estaría hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las alarmas se volvieron a encender en TV Azteca debido a que este miércoles 4 de septiembre el famoso conductor Daniel Bisogno no apareció a cuadro en el programa Ventaneando, y más tarde sus compañeros pidieron donadores de sangre para 'El Muñeco'. Los rumores apuntan a que el también actor mexicano podría encontrarse hospitalizado, tras los graves problemas de salud que enfrentó meses atrás.

Afortunadamente, en esta ocasión Daniel habría regresado al nosocomio por una noticia positiva y es que se encontraría a solo horas de recibir el trasplante de hígado que tanto necesita, por lo cual ahora requiere una donación de plaquetas de sangre. Como se recordará, la última vez que 'El Muñe' estuvo hospitalizado fue durante el pasado mes de febrero, cuando internado de emergencia por una infección pulmonar causada a raíz de un problema en su hígado que casi le arrebata la vida.

Te podría interesar Daniel Bisogno Conductora de 'Hoy' saca del clóset a Daniel Bisogno en Televisa; filtran FOTO con su novio

Hace unos momentos la periodista Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, aprovechó las cámaras del Ajusco para invitar al público a que donen plaquetas a Dani: "Nuestro compañero Daniel Bisogno esta mañana recibió una noticia fenomenal, que es que hay probabilidad de que ya sea sometido al trasplante de hígado que estaba esperando por todos estos meses", contó la periodista.

Posteriormente, la titular de la emisión de espectáculos especificó: "Necesita para empezar este procedimiento, la donación de plaquetas de sangre, así que estamos haciendo un llamado para que los interesados y los que puedan donar, los potenciales donantes, se acerquen al banco de sangre del hospital Ángeles del Pedregal donde hay que revisar una serie de requisitos para ver si son candidatos a esta donación".

A pesar de la información sobre este avance en la recuperación de salud de Bisogno, Linet Puente puntualizó que no está confirmado el trasplante para su colega: "Todavía no es algo seguro, pero es una gran probabilidad de que pase en cualquier momento, esperemos que sí". Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la esperada intervención quirúrgica de Daniel, quien esta tarde no estuvo en Ventaneando.

Fuente: Tribuna