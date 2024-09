¡Ganó México! Andrea Legarreta hunde a Adrián Marcelo y especula que Televisa sí lo corrió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta no ha dejado de demostrar su felicidad y contento luego de que la madrugada de este miércoles 4 de septiembre Adrián Marcelo por fin abandonó el reality La Casa de los Famosos México. En una entrevista a las afueras de Televisa, la reconocida conductora y actriz celebró la forma en la que el regiomontano salió del proyecto, pues no tuvo una despedida, lo cual considera que fue bien merecido.

Además de que en sus redes sociales publicó un extenso mensaje para celebrar la salida del líder del Cuarto Tierra, Andy también platicó con reporteros a las afueras de la televisora de San Ángel y así habló de la salida de Adrián: "Absoluto, por la puerta trasera, como tenía que ser. O sea, la verdad es que no sé, se especula mucho que si él se salió, que si fue una decisión de la producción, yo desconozco, pero sí, ya era demasiado".

También, la exesposa de Erik Rubín se pronunció a que se tardaron mucho en sacar a Marcelo y especuló sobre la posibilidad de que realmente fue despedido por la producción: "A lo mejor estaban dándole el beneficio de la duda, o sea, no sé exactamente qué estaba pasando, pero sí, como lo dije hace unos días también, 'apelo a que la producción tome medidas'. Desconozco cuál es el fondo real, si él se salió, si lo salieron, si fue como un acuerdo, eso sí, yo no lo sé".

Legarreta también reiteró que el contenido que Adrián daba en LCDLF México para nada era sano: "Por lo que se veía… mira, al final el público, creo que también las familias quienes vemos esto, si queremos ver este tipo de personajes, podemos verlo tal vez en las noticias todos los días…) las noticias en nuestro país y en el mundo son muy oscuras y muy crudas, o podemos ver alguna serie, una película de terror. O sea, de que lo vas a ver, lo vas a ver, pero el objetivo de este programa no es ese".

Mientras que cuando los reporteros le contaron que 'La Mole', íntimo amigo de Marcelo, aseguró en una entrevista que el youtuber sí abandonó La Casa de los Famosos México y no lo corrieron, Legarreta comentó: "Bueno, tenía el contrato y demás, pero probablemente nunca lo sabremos si se salió o lo salieron". Y antes de retirarse de la entrevista, la conductora de 53 años externó su total apoyo a Gala Montes:

Evidentemente, Gala, yo creo que a todos nos provocó admiración. Todos como personas, obviamente, también tenemos defectos, tenemos momentos complicados, tenemos situaciones que… decisiones quizás, o momentos que no son tan buenos".

Finalmente, Andy aseguró que Gala no solo recibe apoyo de mujeres, sino de el público en general: "Este momento fue muy bueno porque ella sí levantó la voz, ella sí puso un alto, sí decidió ya no seguir aceptando lo que él estaba dando para ella y para sus compañeros. Sin duda, en este momento Gala está en una posición privilegiada en cuanto al apoyo, no solo de las mujeres, sino que también este señor, pues, generaba mucho repudio en todos, no solamente en las mujeres".

Fuente: Tribuna