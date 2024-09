Llanto en Televisa: Yolanda Andrade confiesa depresión y alista su muerte; estremece con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que hace algunas horas Yolanda Andrade reapareció ante la prensa y compartió una fuerte noticia ante las cámaras, luego de que meses atrás estuviera al borde de la muerte por sus graves problemas de salud. La también actriz nacida en Culiacán contó detalles del duro proceso que enfrentó a raíz de esta situación y además confesó que está lista para morir.

La conductora hizo estas declaraciones tras acudir a la fiesta amarilla por los 31 años de Unicable, en las instalaciones de Televisa Santa Fe, donde fue abordada por decenas de reporteros. Frente a las cámaras del programa Hoy, la titular del programa Montse & Joe reveló que afortunadamente está más recuperada, luego de que semanas atrás apareciera sin poder hablar bien y con fuertes dolores de cabeza.

Yo tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también y un virus en la sangre. Entonces no fue fácil, no ha sido, pero no imposible".

La famosa exnovia de Montserrat Oliver admitió que mientras estaba enferma, ni siquiera podía hacer actividades cotidianas como bañarse, lo cual la hizo caer en depresión: "Claro que me bañaban, me agarro de Dios y de pronto me da depresión, obviamente. Tuve unos cuadros fuertes de depresión y pues llorar, llorar", confesó Andrade. No obstante, la también actriz aseguró que jamás pensó en atentar contra su vida.

No, nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no. Nunca quise, al contrario, quería vivir y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, valoro todo, todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarte la cabeza, para hacer las cosas más simples, desde cargar una botella de agua", declaró.

Además, Yolanda aprovechó para externar su gratitud hacia Montse, por todo el cariño y apoyo indiscutible que le ha brindado: "Cuando el amor existe y es verdadero, tienes amigos de toda la vida y trabajar con amigos a veces es difícil, pero mientras exista el respeto, siempre va a estar bien", expresó. La sinaloense también confesó que ya alistó todo para el día de su muerte, pues decidió poner sus papeles en orden desde que comenzó con problemas de salud en mayo de 2023.

Sí, claro, claro, tengo testamento. Lo hice desde el año pasado. Ni modo, el viaje en la vida es un parpadeo", confesó Andrade.

Finalmente, los reporteros cambiaron el tema y cuestionaron a Yolanda sobre la vida amorosa del cantante Cristian Castro y la nueva oportunidad que se dio con Mariela Sánchez. La conductora aseguró que ese tema no era de interés para ella en este momento de su vida: "No sé, mi amor, o sea, ¿qué te digo? Primero tengo que sanarme yo y después ya chismeo".

Fuente: Tribuna