Lucerito Mijares rompe el silencio y revela cómo sería su padre como suegro: "Tengo miedo"

Ciudad de México.- Lucerito Mijares es considerada como una joven promesa en la música que resalta por su carisma y su divertida personalidad, esto ha provocado que comience a tener relativo éxito sin importar a qué programa es invitada, puesto con regularidad la famosa se muestra tal cual es, lo que termina conquistando los corazones de la audiencia; sin embargo, esto no ha impedido que haya personas que se burlen de la joven por su apariencia física.

Y es que, como algunos sabrán, el aspecto de Lucerito (aunque atractivo) no suele acoplarse a los canones de belleza que suelen verse a través de la televisión, por lo que algunas personas suelen aprovecharse de ello y le hacen comentarios hirientes, como el ocurrido con los conductores del programa Qué importa, quienes fueron cancelados de la farándula por burlarse de la joven cantante de 19 años.

Lucerito Mijares revela que no tiene novio

La propia Lucerito ha dejado en claro que este no es un tema al que le dedique especial atención, puesto sus padres siempre la educaron en un entorno seguro, por lo que desborda autoestima. Es bajo este contexto que la prensa ha comenzado a anhelar el momento en el que la joven presente a su novio y es que, a la par de que es carismática, la adolescente también se ha dejado ver como alguien muy enamoradiza.

Por ello mismo, en días recientes, el conductor Yordi Rosado cuestionó a Lucerito sobre si estaría dispuesta a tener una pareja formal, a lo que ella respondió que hasta el momento nunca ha tenido un novio y dejó en claro por qué: “Tengo miedo”, confesó la joven; sin embargo, durante su entrevista con el programa Despierta América reveló que sí se encontraba abierta a tener un romance: “El hombre que se quiera acerca, pues más que bienvenido”.

Pero esto no es todo, puesto Lucerito Mijares fue cuestionad en el show de Yordi sobre el tipo de suegro que es su padre, a lo que ella respondió que es alguien estricto, por lo que le daría temor contarle que tiene una nueva relación: “Sí, me daría miedito de parte parte de mi papá, porque es un poquito celoso”, sentenció la joven, quien actualmente no cuenta con ninguna relación amorosa y está enfocada en su propia carrera.

