Luto en 'Hoy': Conductora de Televisa sufre trágica muerte por cáncer y se despide; tenía un tumor

Ciudad de México.- Una polémica conductora del programa Hoy y Con Permiso de Televisa, quien también estuvo en el programa Ventaneando de TV Azteca en sus inicios, sufre una dura muerte y rompe el silencio. Se trata de Martha Figueroa, quien el pasado 24 de octubre del 2022 sufrió la irreparable pérdida de su exesposo Luis Carlos Tovar y padre de su hijo Alex. Desde entonces la presentadora no había ofrecido más información acerca de lo que pasó y el luto por el que pasó su familia.

No se sabe mucho del fallecido exesposo de la conductora, sin embargo, en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa En Estado Burresco transmitido por su canal de YouTube, Martha habló más al respecto acerca de su lamentable muerte. La presentadora primero compartió un poco acerca de la profesión de Carlos y cómo se conocieron. El padre de su único hijo fue ingeniero de sonido de muchos artistas que aparecieron en famosos programas de Televisa como el icónico Siempre en Domingo, pues trabajaba para una empresa que estaba contratada ahí.

"Él andaba de gira con Menudo y yo llego de reportera a entrevistar a Menudo y lo conozco a él en el concierto. Me encantó y me tiró el ped..." (...) yo era mucho más joven que él, él me llevaba como 14 años y aparte como yo quería ser periodista y dije 'este tiene que ver', también yo creo que también hubo algo de interés. Dije este tal vez me puede presentar a alguien porque trabajaba con todo mundo como Camilo Sesto, Luis Miguel, Juan Gabriel", relató.

La periodista de espectáculos mencionó que cuando ambos se hicieron novios él se acababa de separar de su exesposa, con quien tenía dos hijos. La relación en un inicio no fue del agrado de su mamá ya que Martha apenas tenía 19 años y él 32. "Mi mamá me dio que si que hacía con un divorciado y yo dije: 'no importa'". El romance evolucionó rápidamente: "Nos fuimos a vivir juntos cuando yo trabajaba en Eres. Mis papás estaban atacados de '¿cómo vas a vivir con alguien y divorciado?' pero yo enamoradísima y me pareció la pareja ideal para mí", mencionó.

Posteriormente, se casaron: "Nos casamos cuando yo estaba en Siempre en Domingo, Laureano Brizuela fue nuestro testigo (..) carlos en esa época trabajaba con Brizuela", relató. "Nos casamos en un salón en la avenida revolución a la hora de la comida porque yo no podía dejar de trabajar, no había tiempo, no tuvimos ni luna de miel". Poco después de convertirse en marido y mujer, ambos se ilusionaron por la espera de su primer bebé, sin embargo, todo terminó en una terrible tragedia.

"Yo era muy feliz, me embaracé la primera vez y perdí al bebé", contó acerca de su primer embarazo, bebé que perdió durante el parto por una negligencia médica. "Me moría por tener bebé y él también (...) él tenía dos hijos de su primer matrimonio, Carlos y Karina". Por otro lado, afortunadamente ambos sí lograron el sueño de ser papás juntos meses después de su trágica pérdida y Martha dio a luz a su único hijo Alex Tovar, quien actualmente tiene 29 años.

Fue ahí que Martha confirmó que él perdió la vida y que nunca se divorciaron, solo estaban separados. "No me divorcié. Soy viuda, nunca me divorcié (...) Nos separamos cuando Alex tenía como 14 años. Casi estuve el mismo tiempo casada que separada", dijo y explicó: "Íbamos a diferentes lados, yo quería cosas más grandes él ya no. Él ya estaba cansado y yo no, teníamos intereses diferentes". Todos rehicieron su vida, pues ella y su hijo Alex se fueron a vivir a otro lado y su exmarido tuvo otra pareja.

Fue apenas hace unos años que la conductora notó que algo no estaba bien con la salud de su expareja: "Cuando empieza la pandemia nos empieza a decir que se siente mal pero que el médico nomás le dijo que tenía un bloqueo en una arteria pero que estaba bien y que no pasaba nada". Martha recordó que su exmarido siempre posponía su cirugía ya que pensaba que no corría peligro de muerte.

Cuando lo vimos ya era demasiado tarde, cáncer en la garganta, un tumor muy grande", explicó la conductora.

Finalmente, el cáncer le arrebató la vida apenas tres meses después de su diagnóstico, a finales del 2022: "No hubo manera de salvar a Carlos, ya no tenía cura. Duró tres meses de que dieron diagnóstico (...) no había nada que hacer". Finalmente, la presentadora de Hoy reveló que los últimos días de su exesposo su hijo Alex estuvo a su lado en el hospital y reflexionó acerca de cómo abordó el duelo con él: "Ahora somos una familia de dos, tú y yo, y eso nos ha unido más los últimos años", finalizó.

