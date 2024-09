Madre de Karime Pinder apoya el Garime: Revela que aprueba a Gala Montes como su nuera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Isabel Pindter, madre de la tan querida Karime Pindter, recientemente hizo declaraciones que emocionaron a millones, pues aseguró que apoya el ship de Garime al 100 por ciento. En una entrevista con TV Notas, aseguró que ama a su hija y que aprueba su relación con la famosa actriz, Gala Montes, en caso de que ambas se den la oportunidad saliendo de La Casa de los Famosos México.

Sin planearlo y sin que ellas se den cuenta, Karime y la actriz de Televisa han formado el mejor shippeo de la televisión nacional hasta el momento, al cual denominaron Garime, gracias a sus espontáneas interacciones en el que se muestra una conexión sincera y profunda entre las dos. En el exterior la primera en declararse fan de este aparente latente romance entre las dos jóvenes fue la Beba Montes, hermana de Gala.

Ahora, la madre de la exintegrante de Acapulco Shore, al ser entrevistada por TV Notas, se mostró orgullosa de su hija, declarando que la ama y siempre ha apoyado sus decisiones porque sabe que ella debe de ser libre y elegir su camino de una manera responsable y ahora, es una mujer que ha pasado su época de fiesta y hoy en día es más centrada: "Cuando entró a Acapulco shore la apoyamos. Hay que dejar que los hijos elijan lo que quieren, no lo que nosotros queremos. Los tenemos prestados. Ellos tienen que escribir su propia historia. Ese programa quedó atrás y La casa era su sueño".

Con respecto a la vida amorosa de Karime, la señora Isabel aseguró que ella no le interesa a quién elija solo que "Quiero que le toque alguien que la quiera y le dé lo que necesita. Ahorita está enamorada, pero de ella misma". Pero, al tocar el tema de que la actriz de Vivir de Amor pueda ser su pareja, la madre de Pindter declaró que está más que encantada: "No sabemos. Si lo es, no tiene nada de malo. Nunca nos ha presentado una novia. Pienso que Gala y ella se gustan. ¡Y qué bueno! Son guapas y jóvenes. Lo único que no me ha gustado es que el team ‘Tierra’ le ha hecho bullying por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás".

Finalmente, Alberto Pindter, el padre de la influencer, declaró que ellos conocen perfecto a su hija y han aprendido de ella, declarando que ella siempre ha sido así y solamente tiene amor para dar, que no critican ni juzgan a nadie, sino que lo conocen y se dan la oportunidad de crear un lazo: "El Access que han visto es el desarrollo de la conciencia: no criticar, no juzgar, no entrar en conflicto. Una de sus frases es: 'Todo llega a mí con facilidad y gloria, gozo y dinero'".

Fuente: Tribuna del Yaqui