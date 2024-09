Pepe Aguilar se opuso a boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar; ¿cedió por un embarazo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos meses del matrimonio de su hija, Pepe Aguilar ha decidido sincerarse en el programa Los40 Colombia, en la que reveló que al inicio se opuso a la boda de la menor de sus descendientes, Ángela Aguilar, con el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, debido a que sentía que no era el momento adecuado, pero que al final cedió por importante motivo, ¿acaso sí está embarazada?

El cantante de música ranchera y creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú, sigue revelando detalles de su vida familiar, en especial, de la reciente boda de su hija Ángela, quien a finales de julio unió su vida a la de Nodal. Durante su gira en Colombia, el intérprete de Miedo aceptó charlar con medios locales de radio, en donde confesó que, aunque estima a su famoso yerno, no estaba listo para ver a su descendiente en el altar: "Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita".

El cantante, que apenas celebró su cumpleaños 56, manifestó que aún se está acostumbrando a que sus hijos, como Ángela, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar, están creciendo y que deben tomar decisiones por sí mismos. Acto seguido, manifestó que esta situación lo obligó a comprender que el amor entre su hija y el intérprete de Botella Tras Botella es genuino, y es por ello que decidió apoyarla: "Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero se aman, y así es la vida".

Pepe con su familia y la de Nodal en boda de su hija. Internet

Sin tantos rodeos, don Pepe confirmó que tal como lo dictan las costumbres de su país, fue él quien corrió con todos los gastos de la ceremonia matrimonial de la joven cantante de regional mexicano, creadora de temas como En Realidad y que su ahora yerno no le ofreció su ayuda para hacer algunos pagos: "Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingué. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?' ¡Ni madres!".

De esta manera, el patriarca de la dinastía Aguilar sigue externando su total apoyo a Ángela, quien se ha visto envuelta en la polémica, después de anunciar su noviazgo y boda con Nodal. Solo habían pasado dos semanas desde que Christian empleó su cuenta de Instagram para anunciar que su romance con Cazzu había terminado, tan solo unos pocos meses del nacimiento de su hija en común, Inti Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui