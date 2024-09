Queda fuera Irina Baeva: Osorio le cierra las puertas como protagonista de 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Terminó la primera temporada de Aventurera y, con ella, Irina Baeva es despojada del papel protagónico. Hace unas semanas te contábamos en Tribuna que el productor de la puesta en escena, Juan Osorio, adelantó la bienvenida de una segunda edición que duraría más tiempo en la cartelera. En cuanto al elenco, dejó abierta la posibilidad de que una vez más la actriz rusa fuera la elegida para representar a Elena Tejero, sin embargo, en declaraciones recientes le cerró las puertas.

La participación de Baeva atrajo 'tomatazos' al proyecto y el público exigía el reemplazo de este personaje. No obstante, Osorio se mantuvo firme en su decisión y se negó a modificar al reparto. Aunque defendió esta postura por varias semanas, finalmente cedió a dejar vacío este papel con la promesa de ser retomado por otra figura. Dentro de la conversación no se aclaró si fue Irina quien decidió irse o si la producción optó por esta solución.

De esta manera, Osorio deja en suspenso el nuevo rostro de Aventurera y afirmó que por el momento no hay ninguna candidata predilecta. Adelantó que la selección se ligará a un casting, del cual aún no hay fechas, ni requisitos. En cuanto a Irina, la despidió con las siguientes palabras: "Hay ciclos, creo que Irina con la gira, termina un ciclo, cierra un ciclo". Así, el siguiente capítulo estará abierto para ser escrito por "otra gente", apuntó.

La entrevista ocurrió al término de la obra No te vayas sin decir adiós. En el teatro los reporteros nombraron a Regina Orozco, quien ha externado deseo por participar en el montaje. Sin embargo, Osorio recalcó que la última palabra se daría en el filtro que supone el casting. Añadió que esta nueva etapa sugiere una "apuesta muy buena y hoy más que nunca creo en el proyecto".

Regina Orozco ha levantado la mano para encarnar a 'Elena Tejero'

Siguiendo el hilo de la conversación, el mexicano expresó su respeto por el mundo teatral. Esta no sería la primera vez que subraya la admiración que siente hacia sus colegas y hacia las propuestas, pues considera que es una tarea titánica difícil de llevar a cabo y que conlleva riesgos, como sucedió en su caso, que al experimentar con Irina Baeva, no recibió una respuesta positiva. A la par, agradeció contar con el respaldo de su pareja Eva Daniela, quien ha sido un sostén para afrontar los momentos complicados y lo ha instado a no darse por vencido.

La energía y entusiasmo que su compañera de vida ha demostrado tener por el teatro es un motor que lo impulsa a continuar recorriendo el camino teatral y a sortear los distintos desafíos. Finalmente, contó que tiene mucho que aprender sobre esta rama del arte.

Soy una gente que admira el teatro, que respeta mucho, entonces yo creo que uno aprende todos los días, y hay que venir a este tipo de obras para aprender, y me encanta que hoy tengo una compañera que igual ve de la misma energía y el mismo entusiasmo", remató.

Fuente: Tribuna Sonora