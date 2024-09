Tras 'alcoholismo' e 'infidelidad', Jorge Salinas deja Televisa y da dura noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchas cosas se han dicho en contra de Jorge Salinas en los últimos meses por eso ha decidido alzar la voz sobre lo que la prensa tiene y no permitido, ya que dio una dura noticia en su apoyo al derecho de la privacidad hacía las figuras públicas y sus hijos en una entrevista para Venga la Alegría. El reconocido actor de Televisa se ha tenido que defender de acusaciones de infidelidad y caer en el alcoholismo.

Este último año y medio ha sido muy complicado para Salinas, pues después de que expusieran videos y fotografías en el que se exponía su presunta infidelidad hacía Elizabeth Álvarez con su nutrióloga, se le juzgara y acribillara en redes sociales por no haber reconocido a su hija Valentina Noli, ahora, enfrenta un nuevo ataque mediático. Hace un par de días se dijo que habría sido captado completamente ebrio en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y ahora, en medio de la insistencia sobre su aparente divorcio de la actriz de Fuego en la Sangre y que tendría problemas con el alcohol, Salinas en un reciente evento social brindó una entrevista para el matutino de TV Azteca, y otros reporteros independientes y medios de comunicación, en el que finalmente ha vuelto a salir a defenderse y negar las terribles acusaciones que han hecho en su contra.

Desde el primer momento en que se presentó la prensa, Jorge se mostró molesto debido a que comenzó con el tema de que exhibieron los rostros de los hijos de Aracely Arámbula de forma pública sin el consentimiento de la actriz. El histrión de La Que No Podía Amar señaló que los reporteros y programas no son nadie para exponer de esa manera a un menor, que no importa si el padre está en el mundo del espectáculo o no, cuando no se tiene consentimiento no deben de pasar esa línea, recalcando que el morbo siempre llevará al público a querer saber, pero que se debe de tener moral a favor de los niños y respetarlos hasta que ellos mismos tengan la edad para decidir.

Finalmente, Salinas abordó el tema sobre su presunto alcoholismo, como han acusado a Pablo Montero en los últimos días, recalcando que se estaba muy equivocado, y mostrándose más tranquilo mencionó que no, que él primero llegó con sus hijos y después tuvo que volver para tomar otro vuelo para viajar a Miami para trabajar, por lo que estaba alejado de la realidad que estuviera tomado, expresando: "Ni pasado ni entrado, hace rato ya colgué los guantes".

Fuente: Tribuna del Yaqui