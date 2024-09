Tras salida de Adrián Marcelo, así fueron las nominaciones en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 4 de septiembre se realizó la séptima Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México, donde las últimas horas estuvieron llenas de tensión luego de que se diera un enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo, que derivó en la salida del regiomontano. Aunque el público esperaba que este domingo no hubiera eliminado, ahora ya se sabe qué habitantes están en riesgo.

Como se sabe, durante esta madrugada 'La Jefa' avisó a sus huéspedes que Adrián había tomado la decisión de abandonar el proyecto, y aunque no compartió detalles, se cree que fue a causa de que no toleró que lo expusieran en televisión nacional como presunto violentador de mujeres. No obstante, otros creen que Televisa y Endemol Shine decidieron expulsarlo luego de perder millones de pesos por el abandono de patrocinadores.

Mientras Adrián Marcelo ahora se encuentra en su tierra natal, donde incluso ya se reencontró en su amigo 'La Mole', el show de La Casa de los Famosos siguió adelante y hace unos momentos se realizó la nominación. No obstante, poco antes 'La Jefa' les envió un mensaje a sus habitantes para recordarles que las reglas eran claras y los invitó a brindar un entretenimiento basado en el respeto y libre de violencia.

Tal y como en las últimas galas de nominación, esta noche la producción de LCDLF México también preparó una sorpresa a los competidores, la cual consistía en darle a un solo habitante la posibilidad de usar una ruleta con diferentes números para repartir sus puntos. Quien se ganó esta ventaja fue Mario Bezares, y así se repartieron todos los puntos:

Ricardo Peralta : 2 puntos a Mario Bezares y 1 punto a Arath de la Torre

: 2 puntos a Mario Bezares y 1 punto a Arath de la Torre Briggitte Bozzo : 2 puntos a Sian Chiong y 1 punto a Ricardo Peralta

: 2 puntos a Sian Chiong y 1 punto a Ricardo Peralta Karime Pindter : 2 puntos a Ricardo Peralta y 1 punto a Siang Chiong

: 2 puntos a Ricardo Peralta y 1 punto a Siang Chiong Sian Chong : 2 puntos a Karime Pindter y 1 punto a Briggitte Bozzo

: 2 puntos a Karime Pindter y 1 punto a Briggitte Bozzo Arath de la Torre : 2 puntos a Sian Chiong y 1 punto a Ricardo Peralta

: 2 puntos a Sian Chiong y 1 punto a Ricardo Peralta Gala Montes : 2 puntos a Ricardo Peralta y 1 punto a Sian Chiong

: 2 puntos a Ricardo Peralta y 1 punto a Sian Chiong Agustín Fernández : 2 puntos a Briggitte Bozzo y 1 punto a Gala Montes

: 2 puntos a Briggitte Bozzo y 1 punto a Gala Montes Mario Bezares: -4 puntos a Sian Chiong y -4 puntos a Ricardo Peralta

Tras lo anterior, quienes quedaron en la placa de nominados y se encuentran en riesgo de salir el próximo domingo 8 de septiembre son los siguientes habitantes: Briggitte con 3 puntos, Karime con 2 puntos, Ricardo con 2 puntos, Sian con 2 puntos y Mario con 2 puntos. Las votaciones ya están abiertas, recuerda que puedes votar en el sitio oficial del reality durante las pre-galas, galas y post-galas.

Fuente: Tribuna