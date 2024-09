VIDEO: Cristian Castro hace perturbadora declaración de Mariela Sánchez; esto dijo

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Si algo sobre Cristian Castro es bien sabido por el público, es que el famoso ha logrado sorprender a más de uno por la manera tan fácil en la que llega a cambiar de pareja. Tan solo a comienzo de este año, el denominado ‘gallito feliz’ causó controversia cuando, tan solo unas semanas luego de terminar su relación con Mariela Sánchez, comenzó otra con Ingrid Wagner, la cual también duró muy poco.

Luego de algunos intentos, Cristian y Mariela Sánchez retomaron su relación, lo cual anunciaron con bombo y platillo el regreso de su relación, incluso se tomaron algunas fotografías con Verónica Castro en la Villa, con lo que dejaban entrever que el vínculo familiar también era fuerte; sin embargo, esta ilusión cambió radicalmente cuando se filtraron audios de la asistente inmobiliaria insultando a la conductora de Mala Noche… No, a las mexicanas e incluso al cantante de Azul.

Cristian Castro habla sobre su amor hacia Mariela Sánchez

Recientemente, Cristian Castro y Mariela Sánchez dieron una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, donde el intérprete de aclaró que, para él fue muy difícil retomar la relación con la argentina, puesto al escuchar los mencionados audios se sintió muy afectado: “Los mensajes fueron tremendos, fueron devastadores, que eso, bueno, nunca lo había visto en ninguna chica que fuera mi novia y sí fue muy devastador lo que intentó hacer con los mensajes sinceramente”.

Sin embargo, no mucha gente comprendía por qué Cristian había optado por darle otra oportunidad a Sánchez, por lo que el intérprete decidió explicar con mayor profundidad lo que sentía por su novia, afirmando que, en un inicio quería que ella se enamorase rápido de él, por lo que considera que, quizás, metió mucha presión; pero en determinado momento soltó una frase que perturbó a más de uno y es que dijo que quería que la fémina lo quisiera como si fuese su abuela.

“A mí se me desbordan muchas cosas por ella porque es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento muy enamorado y quiero que me quiera rápido, quiero que se enamore rápido de mí. Por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio, quizás, porque yo quería que me quisiera demasiado, como si fuera mi abuela”, declaró.

Por otro lado, Cristian destacó que estar con ella lo hacía tener una sensación “familiar”, hecho que lo sorprendía a sobremanera, puesto llegó a creer que existían algunas cuestiones sobrenaturales: “Se siente algo muy familiar y algo que se está convirtiendo como realmente una brujería tremenda, porque me siento muy familiar con ella y conozco mucho de todos sus gestos y como que sus manos son familiares. Nunca he sentido que quiero ir hasta el baño con ella, sin comparaciones ni nada, porque se escucha raro, pero es el mismo efecto que mi abuela, que me inducía como al sueño de una manera muy suave. Y con Mari me siento así y eso me gusta mucho”.

