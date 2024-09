Actriz de Televisa revela toda la verdad tras la salida de Adrián Marcelo de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Marie Claire Harp, brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en el que finalmente aclaró algunas dudas de los sucedido en la salida de Adrián Marcelo, sincerándose al momento de revelar toda la verdad detrás de este momento dentro de La Casa de los Famosos México, contando cosas que no todos saben al respecto.

Después de que se anunció que el presentador de Multimedios ya no formaba parte del juego de dicho reality show, comenzaron a salir muchas especulaciones al respecto, cómo es que saldría, si él salió o lo corrieron por el abandono masivo de las marcas que patrocinaban, entre muchas otras que aún no responde producción. Ahora, Marie Claire habló del tema, y aunque trató de ser lo más neutral, señaló que Adrián hizo comentarios que en un país donde la violencia crece deben de ser más moderados.

Ante esta situación, la exparticipante de la primera temporada, que fue parte del team 'Cielo' y resultó ser la primera eliminada, destacó que no fue por una puerta del exterior de la casa, sino que sería por el almacén o el confesionario, en el que al salir hay mucha gente y se pasa por un largo proceso para todo, y no es como que solo salgas y ya: "Tú tienes la posibilidad de hacerlo por el almacén, tu puedes salirte, tomar esa decisión y ahí afuera está todo el equipo del 24/7 de Vix y lo habrán recibido con ayuda ´psicológica y lo tendrán en resguardo, no es como que él salga de la casa tome su uber y se vaya, es un proceso".

Al preguntar si debe de pagar una multa de casi millones de pesos, la expareja de José Manuel Figueroa, declaró que ella en realidad no sabía y bromeó: "yo estuve una semana, yo que voy a saber". Pero, ante si sabía cómo se dio la salida de Marcelo, ella señaló que la realidad es que por ambos lados llegaron a sus límites, aunque sí fue decisión de Adrián salirse, que hubo negociaciones y al final, le otorgaron esa libertad, aunque él no supo de las marcas en ese momento.

Es que todo se juntó, en primera instancia Adrián Marcelo no sabe el tema de las marcas, no lo expulsaron, él se salió por decisión propia, y para nadie es un secreto que para que exista un balance dentro de las personalidades dentro del reality tenía que existir un villano, entonces él creía que la villanía que cometía era una gracia", expresó.

Finalmente, destacó que Gala Montes era una mujer que debería ser ejemplo, en el tema en que sí alza la voz al ser violentada, ya sea por otro hombre o una mujer, destacando que Adrián por su parte, cometió el error de no medir sus palabras y no entender el impacto real de estas: "En Latinoamérica se pueden prestar para malas interpretaciones y el comentario tan certero, o sea él no tuvo filtro, llamó prosti... son red flags que tú dices, 'a ver yo no quiero que mis hijos consuman este tipo de contenido'".

