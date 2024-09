Adrián Marcelo se burla del violentómetro y confiesa que incluso golpea a su esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrián Marcelo fue fichado de misógino, violento, manipulador, narcisista, entre otros términos poco positivos. Es conocido por manejar un tipo de humor ácido fuera de La Casa de los Famosos, sin embargo, otros concursantes consideran que rebasa los límites en un país en el que la violencia contra la mujer y los feminicidios son un problema a grande escala. Basta un rápido recorrido por sus redes sociales para darnos cuenta de que sus videos se basan en la comedia negra. Dentro de este compilado, fue rescatado un video en el que el influencer se burla del violentómetro.

El violentómetro es una escala de comportamientos que atentan contra la integridad mental, emocional y hasta física de las personas. Se trata de una herramienta para alertar a la población de las distintas formas en las que puede expresarse la agresión. Ésta se divide en tres grupos que se diferencian por colores y por la gravedad de las situaciones. Así, permitiría que la gente pueda identificar la violencia en cualquiera de sus etapas.

Por si aún no estás familiarizado con este material, te lo mostramos más adelante. En él se incluyen acciones como hacer bromas hirientes, chantaje, mentir, ignorar, destruir artículos personales, empujar, aislar, amenazar, forzar una relación íntima y en el extremo se lee mutilar y asesinar. Mientras que al inicio de la tabla las conductas se pueden controlar con la imposición de límites, a la mitad se insta a la víctima a pedir ayuda al círculo cercano y al final se enlistan delitos penales que conllevan una consecuencia jurídica.

Violetómetro elaborado por las instituciones que conforman el OPPMM

Como puedes ver, se trata de un tema serio. No obstante, el youtuber fue captado riéndose de éste. Frente al violentómetro, fingió analizarlos para de detectar en cuáles clasificaciones incurría. Si bien al inició comenzó diciendo que era cuidadoso de no caer "en las zonas horribles", es decir, en los niveles máximos de violencia, sí bromeó sobre otros gestos 'inferiores' en los cuales incluso aludió a su esposa.

"Bromas hirientes: sí soy yo. Celar: la chaparra sabe que no son celos, sino vergaz*s los que le van a llover. Me voy a ir acá (el área más violenta) si ella me hace algo". La explicación no concluyó ahí, por el contrario siguió al detallar que: "Culpabilizar: por supuesto, mi especialidad. Descalificar: a otros youtubers claro que lo hago. Ridiculizar, ofender: a mí mismo. Humillar en público: es lo que hago para vivir".

