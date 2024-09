Esposa de Adrián Marcelo amenaza a Gala Montes tras correrlo de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el problema de Gala Montes no sólo tendría que ver entre ella y el tan polémico presentador, Adrián Marcelo, pues después de que se dijera que lo corrieron de La Casa de los Famosos México y no que fue salida solicitada por él, como se afirma, la esposa del regiomontano, Karina Puente, al parecer empleó sus redes sociales para amenazar severamente a la reconocida actriz de Televisa, demostrando que le tiene mucho coraje.

Ya ha pasado un día desde que el presentador de Multimedios oficialmente abandonó la competencia, pero las aguas no se han calmado, pues en redes sociales los fans de Adrián han celebrado y regodeado que subió más de 500 mil seguidores en ese tiempo, y celebridades se han volcado en ira en contra de este tachándolo de ser un "violentador" un hombre "malvado" y un "misógino", alegrándose de que ya no esté más dentro del reality show.

Como era de esperarse, la familia de Adrián ha salido en su defensa y lo han tachado de ser un héroe, recalcando que no necesitan de ese proyecto para ser considerado exitoso, entre muchas otras cosas. Y ahora, ha circulado u a imagen en la que supuestamente Karina se lanza contra la actriz de Vivir de Amor: "Te escudaste de un movimiento por ser mujer, metiste temas muy delicados, es un reality no se trata de hombre vs mujer, se trata de dos competidores en un reality show".

Finalmente, en el mensaje, la esposa de Marcelo amenaza a la actriz de El Señor de los Cielos sobre verse las caras próximamente, asegurando que cuando la vea va a poder ponerla en su lugar como Adrián no pudo hacerlo por su discurso de violencia de género: "Tanto dices que Adrián te maltrató y que no te puedes defender por ser mujer, pues espero y cuando salgas toparnos para que veas que Adrián no te puede poner en tu lugar pero yo sí".

Como era de esperarse, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, los usuarios se lanzaron en contra de Karina por su ataque directo a la actriz de La Mexicana y El Güero, destacando que ahora, finalmente ya conocían el por qué estaba con Adrián, pues sin duda eran iguales: "Ya con esto nos damos cuenta que la familia del loquito son igual de nefastos que ellos" y "Tal para cual. Infan de su relación".

Fuente: Tribuna del Yaqui