Linkin Park vuelve a escenarios y lo hace acompañado de vocalista femenina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que las grandes bandas de antaño han decidido darles una sorpresa a sus fans con el anuncio del regreso a escenarios. Hace unos días te contábamos que la disputa que mantuvo alejados a los integrantes de Oasis quedó sepultada para por fin volver a unir sus voces en una gira que iniciará en 2025. Ahora es Linkin Park la que le pone fin a siete años de ausencia y hermetismo. Como no podía ser de otra manera, el grupo californiano rompió este periodo de silencio con el lanzamiento de una canción inédita, la promesa de un álbum, un tour y con la presentación de una nueva vocalista.

En 2017 Chester Bennington, vocalista principal y compositor de la banda, fue encontrado muerto en su departamento en Palos Verdes Estates, California. Tras este trágico momento, la agrupación entró en una pausa indefinida. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que su puesto fuera otorgado a Emily Armstrong, conocida por ser la voz de Dead Sara. La noticia fue confirmada este jueves durante un concierto en streaming.

Te podría interesar Espectáculos Hongjoong integrante y líder de la banda ATEEZ realiza impresionante cover de Linkin Park

En el evento en vivo le dieron la bienvenida a la cantante que se suma al proyecto y los acompañará en esta etapa. Además, informaron que el baterista Rob Bourdon no formará parte del reencuentro, por lo que será sustituido por Colin Brittain. Como ya mencionamos, Armstrong es una figura destacada en el género del rock. Su banda gozó de gran popularidad en el circuito de Los Ángeles y su trayectoria se plasmó en tres discos: Dead Sara (2012), Pleasure to Meet You (2015) y Ain’t It Tragic (2021).

Además ha colaborado con distintas figuras artísticas. En su currículum destaca haber sido corista de Courtney Love para el álbum Nobody’s Daughter, como para Demi Lovato en su proyecto Holy Fvck en 2022. Por ahora, los fans se encuentran a la expectativa de escuchar cómo es que su voz se acopla a Linkin Park.

En cuanto a Linkin Park, lo que podemos esperar es un material que llevará por título From Zero que hace referencia al nombre con el que el grupo dio sus primeros pasos en la industria musical. Estará disponible el próximo 15 de noviembre. Como 'prueba' de lo que se viene, está su sencillo The Emptiness Machine.