Luto en Televisa: Actriz sufre inesperada muerte y llora su repentina partida en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, que inició su carrera en Televisa y que ahora triunfa en el cine, se encuentra viviendo una de las peores atapas de su vida, debido a que recientemente sufrió una inesperada muerte y reapareció en el programa Ventaneando, rompiendo en llanto al hablar de esta dura pérdida. Se trata de la querida Karla Souza, quien semanas atrás perdió a su hermano Adrián Olivares.

Aunque ya pasaron un par de meses desde el fallecimiento del exintegrante de Menudo, la protagonista de Nosotros los nobles confesó que sigue muy sensible por la pérdida de su familiar e incluso no pudo evitar derramar lágrimas al hablar de este tema, cuando apareció en la alfombra roja de la cinta Technoboys, en la que vuelve a compartir créditos con su amigo Luis Gerardo Méndez.

Karla Souza perdió a su hermano el pasado mes de julio

Ante cámaras del programa Ventaneando y otros medios, la artista de 38 años trató de mostrarse lo más alegre y feliz por el filme, sin embargo, terminó confesando que no ha sido nada fácil sobreponerse al deceso de su hermano, quien murió a los 48 años tras ser diagnosticado con la enfermedad de Crohn. "Para mí esta película se la dedico 100 por ciento a él, sé que está aquí conmigo y estoy…".

Justo les decía que, aunque nos ven con maquillaje, y con vestido, estoy viviendo el duelo de mi hermano, estoy triste, estoy agotada, pero estoy aquí, para celebrar el trabajo que hicimos", confesó la mexicana con la voz entrecortada.

Karla, quien trabajó en Televisa con la exitosa novela Verano de Amor y la serie Los héroes del Norte, dijo que ella no es la única afectada con la partida del cantante: "Pero se vale no estar bien, se vale decir que uno no está bien y eso, estoy en ese proceso, pero lo extraño muchísimo y toda nuestra familia estamos sumamente tristes, y sabemos que va a vivir en el corazón de muchas personas", agregó.

Karla Souza rompió en llanto al hablar de la muerte de su hermano

Posteriormente, Souza agradeció todas las muestras de cariño que le hicieron llegar tras la lamentable noticia, sobre todo porque su hermano era recordado por su faceta dentro del grupo musical Menudo. "Le agradezco a todas las fans y la gente que ha revivido, se escuchó mundialmente que había fallecido y les agradecemos todo el amor que nos han dado y nada, que descanse en paz mi hermano Piolín", expresó.

Finalmente, Karla reveló que este proyecto cinematográfico siempre le recordará a su querido consanguíneo. "Justo Adrián me mensajeo el día que salí en las redes diciendo que me lanzaba como cantante, y se puso tan enojado, me decía ‘¿qué te pasa?, ¿cómo no me dices?, me siento tan mal de que no me hayas dicho, ¿cómo?, yo quedo como menso’. Siempre hemos querido colaborar él y yo… habíamos querido colaborar él y yo, y entonces de alguna manera Technoboys y ese post de Melena nos acercó en los últimos días".

Fuente: Tribuna