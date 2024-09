Murió por Covid-19: Famoso galán de novelas da su último adiós en VIDEO y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras sufrir una dolorosa muerte, un famoso galán de telenovelas de Televisa confirma su despedida y dice adiós con un conmovedor mensaje. Se trata de Juan Ferrara, quien a principios de este año sufrió la dura muerte de su expareja, la actriz Helena Rojo y de su hermana Lucía Guilmáin, a causa del Covid-19, en 2021. El actor de melodramas como Victoria y Valeria y Maximiliano, Rebelde y La Fuerza del Destino, anunció su retiro de la actuación y se despide a los 80 años.

El primer actor conmovió con su inminente despedida. Y es que anunció su retiro luego de 6 décadas de una exitosa trayectoria artística. Ferrara decidió despedirse de su público y agradecer la lealtad y el apoyo que le brindaron en la obra de teatro No te vayas sin decir adiós, donde fue ovacionado por el público. Luego de la función en el Teatro Rafael Solana en la CDMX, el actor brindó las que podrían considerarse sus últimas palabras trabajando a los medios de comunicación.

Juan Ferrara y Lety Calderón en 'Valeria y Maximiliano'

"Haber vivido entre las tablas del teatro, la televisión, el cine, es una vida muy rica", reflexionó el actor en una entrevista con medios publicada por el reportero Edén Dorantes. Al preguntarle sobre su legado y consejos que le pudiera dedicar a las nuevas generaciones en la actuación, solo se limitó a decir que "trabajen mucho". ¿Por qué decidió retirarse de los escenarios? "La edad, ya hay un momento en el que ya te tienes que retirar ¿no? al igual que los futbolistas, futbolistas a los 60 años les dicen ¿y por qué se retira? pues porque ya no puede", mencionó en el video.

Al cuestionarlo sobre su estado de salud a sus 80 años, el actor nacido en Guadalajara Jalisco dijo estar muy bien, sin embargo, fue tajante al afirmar que no se arrepentiría de su retiro. "No creo, el mundo ya se ha vuelto muy complicado. Yo ya no entiendo muchas cosas de este mundo", señaló, descartando que sea por la falta de trabajo para él, sino que considera que sí faltan buenos papeles en televisión o cine para actores de su edad.

"En televisión o cine no hay buenos papeles para gente de mi edad (...) lo que pienso es que México es un país muy adolescente entonces todo lo que le pasa hasta los 40 años es algo interesante, ya después de los 40 a nadie le importa lo que pase", señaló. Sobre su último adiós, opinó acerca de las declaraciones de otros artistas que afirman que quieren "morir en el escenario", asegurando que él nunca quisiera perder la vida así.

El galán de melodramas, hijo de la fallecida actriz Ofelia Guilmáin y de la actriz Lucía Guilmáin (quien murió por Covid-19), aseguró que estaba muy agradecido y lanzó un conmovedor mensaje: "Estoy muy sorprendido, agradecido por el público", comentó, asegurando que no quisiera de ninguna manera que le hicieran un homenaje en vida para despedirlo. Finalmente, sobre si se quedó con un último deseo antes de despedirse, reveló: "Sí... muchísimas cosas. Ve toda la cantidad de películas y cosas que hay y yo ya no puedo hacerlas, pero estoy muy contento de lo que hice".

Yo prácticamente estaba ya retirado en mi casa y mi sobrino me mandó esta obra, yo la iba a producir. luego hablé con Jorge (Ortiz de Pinedo) y afortunadamente la producción fue entre los dos y fue una obra que me sacó de mi casa", concluyó.

Fuente: Tribuna