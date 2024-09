"Muy feliz, muy contento": Augusto Bravo habla sobre su matrimonio con Adianez Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación entre Augusto Bravo y Adiane Hernández no comenzó de la mejor manera. Su noviazgo se destapó en medio de infidelidades. Fue la actriz Larisa Mendizabal quien los expuso públicamente y acusó a Hernández de traicionar la confianza de Rodrigo Cachero, con quien tenía un compromiso romántico. Actualmente, la polémica pareja contrajo nupcias y, ajenos a las críticas del pasado, se han dicho felices por la nueva etapa que están compartiendo.

En entrevista para Ventaneando, Augusto declaró que se encuentra satisfecho con la decisión que tomó y no tiene oídos para prestarle atención a los continuos ataques de los que tanto él como Adiane son objetos en redes sociales. Según contó, en la ceremonia permeó buena vibra y las personas más cercanas a ellos asistieron con gusto. Este buen recibimiento por parte de amigos y familia fue clave para que ambos disfrutaran de su boda.

Te podría interesar Adianez Hernández Shock en TV Azteca: Tras doble infidelidad, Adianez Hernández se casa con Augusto Bravo

Muy bien, gracias a Dios muy bien, recién casado. La verdad es que amigos, familia, toda la gente que estuvo con nosotros, aparte de estar muy agradecidos, la vibra sí estaba muy chida. La verdad yo muy feliz, muy contento".

Adiane compartió un video de su boda en compañía de sus damas de honor

El evento tuvo como sede un sitio paradisiaco. Se celebró en la Riviera Maya y para Bravo fue "de los mejores días de mi vida". Contó ante medios de comunicación que los dos están en toda la disposición de "hacer lo mejor que podamos" para que el matrimonio prospere. Adelantó que van hasta ahora van por muy buen camino "podemos mucho y podemos muy bien".

Segundos más tarde, la conversación giró hacia la controversia cuando se le cuestionó sobre el momento en el que ambos aún vivían con sus exparejas y ello no los detuvo para iniciar una nueva historia romántica, a espaldas de terceros. De inmediato, Bravo cerró el tema y mencionó que para él es un capítulo del que no quiere volver a hablar. A su vez, desvió el diálogo hacia la felicidad y amor que Adiane y él sienten.

Y para no dejar lugar a dudas de que no tiene inconvenientes con las críticas en Internet, aseguró que "mientras el hate no venga de parte de mi familia, mientras no venga de mis amigos, me da lo mismo, o sea, no puedes controlar lo que la gente diga". No obstante, señaló que sí ha protegido a los hijos de Adianez de la exposición mediática para evitar que resulten lastimados. Aseveró que él puede lidiar con las entrevistas, pero descartó que los menores estén listos para ello.

Fuente: Tribuna Sonora