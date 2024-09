¿Quién fue a recoger a Adrián Marcelo? Panelista de LCDLF explica qué pasó

Ciudad de México.- La salida de Adrián Marcelo sin duda marcó un antes y un después en el funcionamiento entero de La Casa de los Famosos. El influencer que figuraba para ser uno de los finalistas tuvo que abandonar el concurso a escasas tres semanas del gran cierre. Todo alrededor de los motivos que orillaron a esta decisión siguen siendo un misterio, pues ni Televisa ni el regiomontano han emitido alguna declaración que clarifique esta incógnita.

Las opiniones van en dos rumbos, aquel que está seguro de que la producción lo expulsó al no tolerar la serie de comportamientos violentos del youtuber y el segundo que apunta a que fue el mismo youtuber el que dijo: "Hasta aquí". Por ahora, la balanza se inclina hacia la primera versión. Ésta ha sido sostenida por 'La Mole', mejor amigo del comediante, por Galilea Montijo y recientemente por Juan Carlos 'Borrego' Nava, uno de los panelistas del programa.

En una entrevista el actor mexicano dio más detalles que darían soporte a esta narrativa. Según explicó, fue el creador de contenido quien pidió su salida y dicha petición fue respaldada por sus familiares y equipo legal que usó varios recursos para que el proceso fuera lo más rápido posible.

Durante la conversación explicó que fue la presión ejercida por la opinión pública reflejada en redes sociales la que obligó a la gente "cercana de Adrián a ir por él, esa es la realidad, no lo sacaron, no lo corrieron". Este argumento coincide con varios más que han sido brindados por personas involucradas de manera directa en el conflicto. Por el momento, la audiencia espera que Adrián Marcelo quien explique qué fue lo que sucedió, aunque esto podría demorar debido a asuntos legales.

Por su parte, Iván Fematt 'La Mole', aseguró que su opinión fue clave para la salida de Adrián Marcelo, pues nadie mejor que él para saber que la imagen de su compañero estaba siendo afectada por el reality. Admitió que, al estar enclaustrado, el influencer no tenía conocimiento de que su reputación estaba siendo severamente manchada. Para evitar que el desprestigio continuara hasta un punto de 'no retorno', 'La Mole' urgió a que lo sacaran del show.

Le dije: 'Sácalo'... hay muchos protocolos, hay que firmar cosas y no es fácil, te puedes meter en problemas legales. Siento yo que por salud mental... es que Adrián no tenía problema adentro porque no sabe la realidad, ellos se dan cuenta hasta que salen (...) me enojé porque siento que se le fueron... si Adrián hubiera seguido le hubieran dado el tiro de gracia".