Shock en TV Azteca: Daniel Bisogno revela último deseo antes de morir; hermano llora al dar noticia

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Daniel Bisogno ha aparecido en todos los medios de comunicación debido a que se confirmó que nuevamente estaba hospitalizado ya que sería sometido al trasplante de hígado que esperaba desde hace meses. Tras encender las alarmas de todos sus seguidores y compañeros de Ventaneando, este jueves por fin se compartieron todos detalles sobre su salud.

Álex Bisogno, hermano del querido conductor, fue quien compartió todos los detalles del trasplante de hígado en entrevista exclusiva con el mencionado programa de espectáculos y no pudo contener el llanto al recordar todo lo vivido. El presentador del programa Al Extremo mencionó que aunque creían estar preparados "mentalmente" para la cirugía de alto riesgo, en realidad fue muy difícil exponerse a esta situación:

Bisogno explicó que saber que su hermano iba a estar en una complicada operación representó una gran angustia para toda la familia. Asimismo, dijo que el propio Daniel temía morir por lo que antes de llegar al hospital le externó cuál era su último deseo: "El camino de casa de mi hermano al hospital... mi hermano al final, yo daría la vida por él... fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: 'si algo me pasa, encárgate de que no le falte nada a Michaela'", comentó sin poder contener el llanto.

Hermano de Daniel rompió en llanto en 'Ventaneando'

El conductor se mostró totalmente conmovido al sincerarse con el elenco de Ventaneando y no pudo evitar las lágrimas: "Me costó tantítimo trabajo, no iba a llorar, pero llevo tantos meses con estas emociones... ha sido los meses más difíciles para toda la familia. Para nosotros esta operación es el cierre de un ciclo de terror". También dijo que para 'El Muñeco' fue mucho desgaste emocional estar a la espera del trasplante:

Es la prueba final para que recupere su vida, no puede vivir una persona pensando que va a tener una operación tan peligrosa y que te puedes quedar ahí".

Álex B también admitió que la cirugía a la que fue sometido su hermano no fue nada sencilla, pero se dice feliz de que haya salido con vida: "Él entró a quirófano a las 8 de la noche, iba a ser una operación difícil porque es así y porque Daniel había tenido ingresos (al quirófano) por la vesícula, etc. Duró seis horas, tuvieron que remover muchas cicatrices, de todos los problemas que tuvo anteriormente. El hígado que tenía estaba inservible".

El hermano de Daniel también confesó que "las próximas 48 horas son las decisivas" para saber si Bisogno aceptará el órgano que le trasplantaron y dijo que permanecerá hospitalizado por unos 10 días, para luego seguir su recuperación en casa, donde tendrá que mantenerse en reposo y aislado por alrededor de un mes para evitar contagios u algún otro problema.

Fuente: Tribuna