Tras casi quitarse la vida y abandonar Televisa: Actriz vuelve a 'Hoy' y da fuerte noticia

Ciudad de México.- Después de haber recibido terrible noticia y casi quitarse la vida, la reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, sorprendió a más de uno al momento de haber vuelto al programa Hoy, brindándoles una entrevista en exclusiva a sus reporteros, a los cuales les dio una fuerte noticia sobre su vida. Hace cuatro años abandonó Televisa y la Ciudad de México para enfocarse en exitoso proyecto en Perú.

Afortunada en el juego y desafortunada en el amor, es una de las frases que podrían ligarse a Klitbo, según las propias experiencias que ella misma ha narrado en entrevista, como la ocasión que reveló en entrevista para El Minuto Que Cambió Mi Destino, que una de las parejas que ha tenido en su vida, por desgracia resultó ser homosexual, señalando que no habría tenido problema con ello si lo hubiera hablado con sinceridad, pero lo atrapó en plena infidelidad, por lo que su mundo se vino abajo y estuvo a nada de quitarse la vida por la profunda depresión en la que cayó.

Ahora, en este 2024, la querida actriz de melodramas como Teresa y villana en La Dueña, sigue soltera y sin compromiso alguno, pasando su tiempo enfocada en su hija y en su carrera, que hace un par de años la llevaron a dejar la empresa San Ángel por importante proyecto en Perú. Pero, pese a que ella misma se ha declarado feliz y libre del amor por el momento, hace poco comenzó a circular el rumor de que ya tendría galán nuevo y que estaría muy enamorada.

La expareja de Juan Vidal, en el mes de marzo fue vinculada a un hombre, cuando paparazzis aseguraron que la vieron compartiendo un momento romántico con misterioso galán, revelando que cenaron en un restaurante muy bien acompañada por este hombre, del cual no dieron nombre, señalando que la habrían pasado de maravilla y se les pasaría el tiempo volando, pues habrían salido del lugar en la madrugada.

Y ahora, tras varios meses de estos rumores, Cynthia en una entrevista para el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, recalcó que eso no era cierto, que ella no tenía algo en específico con alguien, sino que tenía varios galanes en Miami, pero que era solamente para pasar el rato pues por el momento no ha "llegado el correcto" para ella, y quiere elegir bien para no elegir "chichifos" como los que ha tenido antes, agregando que prisa no tiene.

Fuente: Tribuna del Yaqui