Acabó irreconocible: Tras retiro de Televisa, actriz rompe en llanto en 'Hoy' con dolorosa noticia

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien estuvo 12 años retirada de Televisa, reapareció la mañana de ayer jueves 5 de septiembre en el programa Hoy y rompió en llanto al recordar un duro momento de su vida. Se trata de la actriz y cantante mexicana Anahí, quien abandonó la actuación desde 2012 una vez que terminó de grabar el melodrama Dos Hogares.

La intérprete tiene casi cuatro décadas siendo parte de la empresa de San Ángel, donde debutó cuando apenas era una niña actuando en Chiquilladas (1986) y luego estuvo en melodramas como Madres egoístas, Muchachitas, Alondra, Mi pequeña traviesa, El diario de Daniela, Clase 406 y Rebelde. En los últimos años, Anahí Puente ha sido sumamente criticada por los televidentes debido a que aseguran que acabó irreconocible luego de distintas cirugías en el rostro.

Antes y después de Anahí

La mañana de ayer jueves, Anahí reapareció en la pantalla de Televisa platicando en exclusiva con Andrea Legarreta; durante la charla, la guapísima esposa del político Manuel Velasco confesó que se encuentra muy feliz y disfrutando de lo que será su próximo regreso a la televisión como parte del programa ¿Quién es la máscara?. Además, 'Any' estuvo a punto de romper en llanto al recordar los duros momentos que atravesó cuando se encontraba en la cima del éxito con el grupo RBD.

Andrea le recordó a Anahí la dura etapa que vivió en aquel entonces, cuando estaba luchando contra sus trastornos alimenticios, por lo cual ambas se conmovieron hasta las lágrimas: "Ay, Andrea, te quiero mucho, y no sabes lo que valoro tus palabras, lo que son para mí, lo que las agradezco, porque es muy bonito sentir que algo hiciste bien, que dejaste algo bonito en corazones que tocaste en tu vida", expresó la cantante.

La intérprete de éxitos como Sálvame aseguró que esta etapa fue la más difícil de su vida: "Sí, bien lo dices, nos conocemos de toda la vida y tú viviste muy cerca muchos momentos muy duros para mí, donde mientras yo batallaba con un problema emocional, físico, era muy criticada, muy señalada, muy buleada, muy lastimada y eso fue todavía más duro, porque además era público. Cuando además sientes que te atacan los leones, es todavía más feo y más duro", agregó con la voz entrecortada.

Anahí recordó la etapa en la que luchó contra la anorexia

Posteriormente, la artista de 41 años presumió que ahora vive una etapa muy difícil: "Entonces hoy, a esta edad y desde esta persona que soy, me da mucha alegría poder llegar así de feliz, de sana, de fuerte, y claro, tengo mis temas, y a veces nos equivocamos y nos caemos y la regamos, pero hoy te puedo decir que estoy en paz con la vida, estoy en paz con todo".

Y sobre su regreso a la pantalla chica como investigadora de ¿Quién es la máscara?, Anahí contó lo emocionada que se siente de regresar a hacer lo que tanto ama: "Es que realmente ha sido toda mi vida. Tengo algunos recuerdos, pero realmente tengo muchas imágenes, porque hoy podemos ver en YouTube todo. Entonces, puedo volver a ver ese primer momento donde entré a un foro y donde me dicen ‘¿cómo te llamas?’ Y yo, ‘Anahí’, ‘¿cuántos años tienes?’, ‘¡Dos años!’. Y ahí empezó la magia, ¿no? Entonces, es para mí muy emocionante", declaró.

La integrante de RBD contó que aceptó este proyecto solo porque sus hijos le dieron 'luz verde': "Yo les dije: ‘les voy a enseñar este programa, quiero que me digan si les gustaría que mamá apareciera ahí’. Porque yo, la verdad, es que si ellos dicen que no, pues no se puede, son acá, ya son los jefes, ¿no? Entonces se los puse, Manuel, tiene siete años, y Emiliano tiene cuatro. No, no, esos dos huerquitos, empezaron: 'mamá, los disfraces, yo quiero, llévame'. No, pues ya dije: 'bueno, acepto'", explicó.

Finalmente, Anahí reveló que anteriormente la producción del reality dominical la había buscado pero para ser concursante, sin embargo, ella no aceptó la oferta porque tenía más proyectos en puerta: "La verdad, sí me lo propusieron, pero en ese momento estábamos justo con la planeación del tour, entonces era un poco complicado porque ya estábamos muy metidos en toda esta avalancha de organizar todo, y ensayos, preparación, tal, tal, tal, y ya no se pudo", contó.

