¿Confirma boda de Luis Miguel? Stephanie Salas expone si su ex llegó al altar con Paloma

Ciudad de México.- Después de su inesperada reconciliación, Stephanie Salas se vio rodeada por varios medios de comunicación que trataron de sacarle información sobre si Luis Miguel, quien es su expareja y padre de su hija, llegó al altar hace unas semanas con su novia, Paloma Cuevas. La reconocida actriz muy sincera habló con la verdad y sorprendió a todos con su respuesta, ¿acaso confirmó la boda secreta?

Hace casi un año se dio uno de los reencuentros más esperados por el mundo del espectáculo mexicano; el de la nieta de Silvia Pinal con el padre de su hija, el denominado 'Sol de México', a más de 30 años separados y distanciados por la terrible manera en que el cantante enfrentó la paternidad de su hija, Michelle Salas. Fue en la boda de su hija en común que los ex se reencontraron y mostraron que no hay rencores, conviviendo en la misma mesa y durante la ceremonia y fiesta sin problema alguno.

Ahora, se ha comenzado a afirmar que tras ver la felicidad de su hija con Danilo Díaz, en el día de su boda, se habría animado a finalmente dejar de ser soltero para convertirse en el esposo de Paloma, y casarse en secreto, solamente con familiares y amigos muy cercanos. Como era de esperarse, reporteros para salir de dudas de una vez por todas, al toparse con Stephanie y su actual pareja, Humberto Zurita, con respecto a que sabían de este enlace.

Aunque se tenía esperanzas de que revelara algo de este rumor, la exparticipante de MasterChef Celebrity fue contundente al asegurar que ella no sabía absolutamente nada, que no le dieron aviso de si iba a haber una boda o no, cerrando el tema con que "estoy con mi señor, no puedo andar respondiendo cosas que no". Por su parte, el actor de Televisa con su usual sentido del humor señaló: "Fíjate que a mi no me invitaron, que mal".

Dejando de lado el tema del intérprete de Tengo Todo Excepto a Ti, se le cuestionó sobre el presunto embarazo de su hija Michelle, pues en el reciente evento de Silvia Pinal dijo que podría ser bisabuela muy pronto, la cantante destacó que no, que Salas no está embarazada por el momento y no sabe cuando se anime a darle un nieto, pero que ella sí desea ser abuela y cuando sepa la noticia será la más feliz.

Fuente: Tribuna del Yaqui