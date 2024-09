¿Delicada? Actriz de Televisa sufre aparatoso accidente en Japón; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de pasar unas divertidas vacaciones por Japón, la reconocida actriz de melodramas, Lety Calderón, recientemente ha confesado que en ese tiempo ella sufrió un aparatoso accidente, que le generó una dolorosa lesión que aún le está dando problemas, señalando cual es su actual estado de salud a meses de lo sucedido, ¿acaso la celebridad de Televisa se encuentra delicada?

Como siempre, la actriz de Imperio de Mentiras hace un par de meses salió de vacaciones con sus dos hijos, siendo su destino Hiroshima, ubicado en Japón. Durante su viaje a tierras extranjeras, la familia pasó de los mejores momentos conociendo una nueva cultura, los lugares maravillosos para conocer con los emblemáticos árboles de cerezos, que son tan populares por los animes que exhiben la belleza de sus hojas rosadas.

Pero, lamentablemente, en ese mismo viaje, no todo fue felicidad y Lety sufrió un aparatoso accidente que le dejó lesionado un pie. Ahora, pese a que han pasado cinco meses de dicho viaje, a la celebridad se le ha visto en los últimos días en eventos del mundo del espectáculo usando una venda en el pie, por lo que fue cuestionada por De Primera Mano al respecto: "Me caí hace tiempo en un viaje, en Japón, y sigo mal. En marzo, me caí en Hiroshima, íbamos a entrar al museo. Y no me curo. El doctor me volvió a enviar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo".

Ante la preocupación de que pudiera ser algo delicado y necesitara una intervención quirúrgica, la actriz de Esmeralda negó la posibilidad, señalando que no hubo fractura o esguince, sino que debe de ser el tendón, por lo que solo requeriría de más reposo y ciertos ejercicios físicos: "No, no, no necesito cirugía. Creo que es el tendón, porque el hueso no es. No es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías. Parece ser que es el tendón".

Finalmente, usando el humor con el que es reconocida, bromeó ella misma sobre su edad, señalando que si aún no se cura pese a los meses que ya han pasado desde que se lesionó es debido a las "secuelas de la edad", haciendo reír a la prensa de Imagen TV y otros medios de comunicación, agregando que desgraciadamente con el frío el dolor le aumenta un poco más aún cuando usa zapatos bajos de tacón.

