¿Les quitará a su nieta? Sergio Mayer da fuerte noticia tras pleito entre Natália y su hijo

Ciudad de México.- Después de que fuera cuestionado por todo el drama familiar, Sergio Mayer acaba de hablar ante las cámaras de Venga la Alegría sobre su postura ante el intenso pleito que tienen la actriz, Natália Subtil, con su hijo mayor, Sergio Mayer Mori, desde que se separaron y que sigue dando de que hablar, por lo que dio una fuerte noticia ante lo que él va a hacer sin dar paso atrás, ¿les quitará a su nieta?

El actor y político mexicano, reaccionó a las recientes declaraciones de la exparticipante de MasterChef Celebrity, quien señaló públicamente a su expareja, Sergio Jr., de dejar a su hija sola mientras ella viajaba de manera emergente a Brasil tras el fallecimiento de su hermano: "Mila se quedó con él. La dejé en la casa de la abuela, pero de repente un día estaba en la casa de su papá y un día antes de regresar él salió por un rato y mi hija se quedó sola en la casa. Yo me di cuenta de esto hablando con ella por videollamada, entonces lloraba y me decía que estaba bien y cuando le pregunté si estaba sola, ya me contestó que sí".

Ante estas declaraciones, el exparticipante del La Casa de los Famosos México 2023 respondió a la prensa que él les ha dejado en claro a ambos, tanto a Natalia como a su hijo, que él no va a meterse en esos temas y simplemente va a ver por la menor como el abuelo que es y no ejercerá un papel que no le corresponde: “No tengo idea, no sé, no los he escuchado y ese es tema entre ellos. Yo no sé si la dejó o no la dejó. Yo tengo buena relación con ella, y lo que ella y el papá de su hija, que es mi hijo, tengan, ellos que lo arreglen, yo no me meto".

Debido a que las preguntas de los reporteros que asistieron a un evento en la Ciudad de México continuaban, Mayer, quien estaba acompañado de su esposa, Issabela Camil, subrayó: "Nosotros somos los abuelos, yo no tengo que cuidarla, yo la consiento. Sus papás son los que la tienen que cuidar, yo solamente la consiento y la disfruto. Mi responsabilidad, mi compromiso no es cuidarla, sino de estar pendiente de ella, amarla y quererla". Pero al escuchar que Natália decía que su hija lloraba asustada mientras tenía la videollamada con ella, Sergio replicó: "¿Qué te respondo? Ya te respondí. No lo he visto, no sabía yo eso, pero no sé qué responder".

Por su parte, Issabela agregó: "Es la primera vez que escuchamos esto, no lo habíamos escuchado". Por último, el exintegrante de Garibaldi aclaró si le incomoda que Subtil hable públicamente de las diferencias que tiene con su primogénito, que tuvo con Bárbara Mori: "Natalia va a hablar de lo que ella quiera hablar, ella es libre de hacerlo y tiene todo su derecho. Mi hijo siempre ha sido muy cuidadoso, muy reservado en ese aspecto, y yo espero que lleguen a acuerdos, pero a mí, se los dije a los dos, no me interesa, a mí la que me interesa es mi nieta, es la parte más importante y yo estoy al pendiente de ella y punto".

