Luto en Televisa: Asaltan a actriz de novelas y muere frente a su esposo; sufrió infarto fulminante

Ciudad de México.- Un famoso actor habla de una querida actriz y protagonista de telenovelas de Televisa, quien perdió la vida hace 19 años a causa de un infarto fulminante. Se trata de Mariana Levy, quien a los 39 años falleció víctima de un infarto fulminante al pensarse víctima de un asalto. A 19 años de su muerte, su exesposo Ariel López Padilla revela datos importantes acerca de su historia de amor y su lamentable divorcio.

El histrión brindó una conmovedora entrevista al conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa de YouTube En Estado Burresco, en donde cómo fue que conoció a la querida protagonista de melodramas, además de que por fin reveló los motivos por los que se divorciaron. López Padilla mencionó que él y Mariana se conocieron en el casting de la telenovela Caminos Cruzados en México, en el Foro 7 de Televisa, en 1994. Ambos iniciaron una relación, se casaron y en 1996 le dieron la bienvenida a su hija María Levy.

Ariel López Padilla y Mariana Levy (QEPD)

"Hay un clic inmediato entre ella y yo (...) nos encontramos y fue algo mágico. Mariana me revela lo que es el universo de lo que es ser una estrella de televisión", dijo. Al preguntarle 'El Burro' cómo se enamoraron, Ariel reveló: "Yo creo que me enamora todo su proceso de vida, de búsqueda, en que se entrega sin condiciones a mí y yo también a ella sin condiciones", sin embargo, lamentablemente su relación llegó a su fin en 1997.

¿El motivo? Que ambos eran personas muy mediáticas, pues cabe aclarar que al momento de su matrimonio ambos destacaban como protagonistas en telenovelas de Televisa. "Buscamos ser felices, no encontramos la llave de esas puertas entre ser un ser mediático y ser uno privado. Creo que le apostamos el todo por el todo yo no me quedo con nada más que gratitud. Le apostamos porque yo quise ser muy feliz", explicó.

Y agregó: "Ella en punto tenía sus ciertas reservas o miedos porque no conocía algo más allá del entorno del espectáculo", contó. "Tomamos la decisión de separarnos. Vivimos un amor puro, absoluto y puro. Yo nunca pedí ni una casa, ni un clavo, un solo centavo de lo que el patrimonio de mariana, de lo que construimos juntos, nunca lo pedí, nunca", señaló, asegurando que aunque la quiso mucho, ambos terminaron distanciados y hasta el día de su triste fallecimiento no pudieron reconciliarse.

Como se recordará, Mariana Levy empezó debutó en la televisora de San Ángel en los años 80, participando en melodramas como Vivir enamorada, Los años felices, Martín Garatuza, Rosa Salvaje, Lo blanco y lo negro y Yo compro esa mujer. En 1991 obtuvo su primer protagónico en La pícara soñadora, para después estelarizar otros proyectos en la empresa como La última esperanza, Caminos Cruzados y Bendita mentira.

La actriz también hizo sus pininos en la música pues fue integrante del grupo Fresas Con Crema en los años 80's. Luego de divorciarse de López Padilla, contrajo nupcias con José María Fernández 'El Pirru', con quien tuvo a dos hijos más, Paula y José Emilio. Y apenas unos días después de su cumpleaños 39, la actriz falleció de una forma muy trágica. Un viernes 29 de abril de 2005 en la CDMX, a plena luz del día, la actriz se dirigía a un festejo por el Día del Niño junto a su esposo, sus dos hijas y siete niñas.

Fue ahí que Mariana se dio cuenta que se acercaban a su auto hombres armados. Según contó en su momento su madre, la fallecida conductora Talina Fernández, la actriz bajó del auto y trató de avisarle a un policía que los querían asaltar. Al regresar al auto, sus últimas palabras fueron "Me voy a desmayar" y cayó muerta en cuestión de un instante frente a su esposo. El asalto nunca se concretó, sin embargo, la actriz perdió la vida debido al peligro en el que pensó se encontraba su familia en ese momento.

