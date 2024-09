¿Murió Ana Martín? Elenco de 'Hoy' estremece a Televisa con homenaje y lloran repentina muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa se vistió de luto el pasado 18 de marzo debido a la repentina muerte del famoso productor Nicandro Díaz y aunque ya han pasado algunos meses desde su lamentable partida, hay quien sigue sufriendo como el primer día. Este es el caso de la reconocida primera actriz Ana Martin, quien no puede pensar en el productor de novelas sin que se le llenen los ojos de lágrimas y la invada la tristeza.

Recientemente, la intérprete de 78 años de edad estuvo de invitada estelar en el matutino Hoy debido a que la producción, encabezada por Andrea Rodríguez, le organizó un emotivo homenaje para reconocerla por sus 60 años de trayectoria artística. Hablar de la carrera de Ana Martin es recordar las novelas más exitosas de la televisora de San Ángel, y sin duda alguna alguien que siempre creyó en su talento fue Nicandro.

De hecho, cuando en Hoy recordaron su participación en el melodrama Destilando Amor, donde compartió créditos con Angélica Rivera, Martin no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas: "De Nicandro no puedo hablar, mejor cambiemos de tema", dijo consternada. Asimismo, la primera actriz reconoció que Díaz fue al único productor al que le aceptó tener un papel pequeño y fue con la última novela del difundo, Golpe de Suerte:

Cuando hice Golpe de Suerte, yo con Nicandro en todas sus noveles estuve, hasta de extra".

Ana Martin sigue muy dolida por la muerte de Nicandro Díaz

Sin embargo, no solo el recordar al fallecido productor conmovió a Ana Martin, ya que a lo largo del homenaje la estrella tuvo varios momentos emotivos que le provocaron las lágrimas. La actriz aseguró que para festejar sus seis décadas actuando aceptó ser parte de la novela con nombre tentativo Amar: "Uno en la vida no sabe, yo creo dar las gracias al público por darme la gran pasión de mi vida que es mi carrera artística, ustedes me han dado de comer, han estado conmigo en las buenas y las malas", dijo con un nudo en la garganta.

Después de ver que no solo el elenco, liderado por Andrea Legarreta, la estaba ovacionando y homenajeando, sino también todo el staff, Ana no pudo contener el llanto y dijo con la voz entrecortada: "Quiero darle las gracias a todos, a todo el equipo técnico, a todos ustedes, felicidades por el trabajo, y a mis gotitas de miel (como llama a sus fans) las amo y las adoro, espero vean la telenovela", dijo Ana Martin a su vez que recibía hermosas palabras.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy